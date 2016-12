Den ganzen Tag lang fällt für die Schülerinnen und Schüler am Standort Nürnberger Straße der Unterricht aus, bestätigt Schulleiter Uwe Lütjen. Insgesamt elf 5. und 6. Klassen, die an der Nürnberger Straße unterrichtet werden, sind betroffen. Damit fällt für rund 260 Kinder der Unterricht aus. Die Schule hat zwei Standorte, am Standort in der Gothaer Straße funktioniert die Heizung.

Oberschule Findorff. (Cora Sundmacher)

„Der Grund für den Heizungsausfall ist ein technischer Defekt, noch vor acht Uhr kamen Mitarbeiter der SWB, um sich die Heizung anzusehen“, sagt Lütjen. „Das Gebäude ist sehr alt und stammt aus dem Jahr 1910, die Heizung ist natürlich weniger alt.“

Der größere Teil der Kinder sei nach Hause gegangen, wenn es für sie zuhause eine Betreuung gebe, so Lütjen. Für die Kinder, die auf Betreuung in der Schule angewiesen seien, gebe es nun ein Notprogramm – und zwar in den alten Containern auf dem Schulgelände an der Nürnberger Straße. „Es ist verrückt, die Container sollen eigentlich zum Schuljahr 2018/19 verschwinden und sind energetisch wahrscheinlich kaum noch tragbar, aber sie werden mit Strom beheizt, und deshalb konnten wir sie nun nach dem Heizungsausfall für die Betreuung nutzen.“ Normalerweise finden in den Containern am Nachmittag Ganztagsangebote statt.

Am Montagmittag ist nun die Heizung laut Schulleiter Lütjen repariert worden. „Es gab offenbar ein Problem mit der elektronischen Steuerung der Heizung, doch nun läuft sie wieder.“ In den unteren Stockwerken sei es bereits warm, doch oben sei man erst bei 17 Grad. „Morgen kann aber der Unterricht in dem Gebäude wieder stattfinden“, so Lütjen.