Am Bremer Landgericht ist am Dienstag der erste Prozesstag gegen einen 27-Jährigen zu Ende gegangen, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vorwirft. (Karsten Klama)

Der Mann soll im Juni dieses Jahres einen 13- jährigen Jungen angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Nur mit einer Notoperation gelang es, das Leben des schwer Verletzten Jungen zu retten. Das Gericht muss nun klären, ob es tatsächlich der 27-Jährige war, der am Steuer des Unfallfahrzeugs saß.

Und, dass er dabei mit einem bedingten Tötungsvorsatz handelte. Für die Staatsanwaltschaft steht dies fest: Der Mann sei rücksichtslos bei Rot über die belebte Kreuzung gefahren und habe dabei billigend den Tod eines Menschen in Kauf genommen, so der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift.

Der Beschuldigte schwieg am ersten Verhandlungstag. Sein Anwalt forderte die Einstellung des Verfahrens. Der erste Prozesstag endete nach 45 Minuten beendet.

Außergewöhnlicher Unfallhergang

Für besonderes Aufsehen sorgte der Fall, weil Zeugen den Fahrer dabei beobachteten, wie er aus seinem Wagen stieg, zu dem Jungen ging, sich dann aber nicht weiter um den Schwerverletzten kümmerte, sondern davonfuhr.

Auch der Unfallhergang war außergewöhnlich. Der Angeklagte soll auf der freien Linksabbiegespur die vor der Ampel stehende Schlange von Fahrzeugen überholt haben und mit einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 Stundenkilometern bei Rot geradeaus über die Kreuzung gefahren sein.

Dabei erfasste er den 13-jährigen Schüler, der bei Grün völlig korrekt mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Der Junge wurde 15 Meter weit durch die Luft geschleudert. Der Junge erlitt infolge des starken Aufpralls ein Schädelhirntrauma und wurde im Krankenhaus Bremen-Mitte umgehend notoperiert. Trotzdem schwebte er noch mehrere Tage in Lebensgefahr.

Für den Unfallhergang gibt es eine Vielzahl von Zeugen. Eigentliche Aufgabe des Gerichts wird sein, zu beweisen, dass es tatsächlich der Angeklagte war, der bei dem Unfall am Steuer des Wagens saß. Das Autokennzeichen hatte die Polizei im Sommer sofort zur Familie des angeklagten 27-Jährigen geführt.

Allerdings handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Mietwagen, auf den nicht nur der Angeklagte, sondern auch mehrere Familienmitglieder Zugriff hatten. Das Fahrzeug selbst konnte die Polizei sicherstellen. Sie erwischte drei Männer, die unmittelbar davor waren, den Wagen zu verschrotten.