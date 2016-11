Die Ruinen von Harms am Wall und der beiden Nachbargebäude. Hans Eulenbruch und seinem mutmaßlichen Komplizen wird besonders schwere Brandstiftung und versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen. Ihnen droht eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren. (Christina Kuhaupt)

Wie war das genau, ganz genau? Was hat Hans Eulenbruch bei der Polizei ausgesagt, und wie hat er sich dabei verhalten? Neun Stunden Vernehmung am Tag nach der Brandnacht bei Harms am Wall, von Mittag bis Mitternacht: Darüber wird am Freitag vor dem Landgericht noch einmal gesprochen.

Als Zeuge tritt ein Kriminalbeamter auf, der die Ermittlungen geführt hat. Sein Eindruck damals, als er Eulenbruch gegenübersaß: „Er war aufgeregt, konzentriert, aber nicht nervös.“ Der Harms-Chef sei zum Ende der Vernehmung wenig kooperativ gewesen und habe seine Kleidung aus der Tatnacht und sein Handy nicht herausrücken wollen. Eulenbruch war zu dem Zeitpunkt das mutmaßliche Opfer, jetzt ist er der mutmaßliche Täter. Die Polizei hatte ihn früh auf dem Kieker. „Es gab Auffälligkeiten“, sagt der Zeuge.

Gefühle und Einschätzungen, ein paar Indizien, aber keine Beweise, wie schon so oft im Harms-Prozess. Trotzdem ist dieser Verhandlungstag etwas Besonderes. Eulenbruch und der zweite Angeklagte, sein mutmaßlicher Komplize, treffen auf den Mann, der sie mit seiner Arbeit ins Gefängnis gebracht hat. Nach einigen Monaten wurde die Untersuchungshaft zwar wieder aufgehoben. Die Haftbefehle gegen die beiden Angeklagten bestehen aber weiter und sind nur außer Vollzug gesetzt.

Eulenbruch wehrte sich gegen die Polizei

Eulenbruch und der Kriminalbeamte erinnern sich unterschiedlich. Wenig kooperativ? Stimmt nicht, sagt der Angeklagte. Er habe sich lediglich dagegen gewehrt, dass die Polizei noch in der Nacht nach der Vernehmung bei ihm zu Hause Spurenträger sichern wollte. Am nächsten Tag wäre das kein Problem gewesen. Allerdings, so hatte Eulenbruch den Polizisten damals gesagt, seien Teile der Kleidung, die er in der Tatnacht getragen hat, bereits gewaschen worden. „Darüber haben wir uns gewundert“, erklärt der Zeuge.

Auffällig auch, wie strikt und gradlinig Eulenbruch den Tathergang vom 6. Mai vergangenen Jahres geschildert habe: „Es gab kaum Ergänzungen, er hat nichts revidiert.“ Hat sich da jemand etwas zurechtgelegt? Der Kriminalbeamte sagt es nicht, aber er suggeriert es. Er stutzte damals noch an einem anderen Punkt: „Die Beschreibung der Täter war dürftig, normalerweise erinnern sich Opfer an Details.“ Eulenbruch hatte ausgesagt, von zwei maskierten und bewaffneten Männern überfallen worden zu sein, die später den Brand gelegt hätten.

Unverständnis bei der Verteidigung

Der Anwalt des Hauptangeklagten hält dem Zeugen Passagen aus dem Vernehmungsprotokoll vor, in denen sein Mandant detaillierte Aussagen über die Kleidung der Täter macht. „Ich kann Ihnen 20 Fälle liefern, in denen sich die Opfer gerade einmal daran erinnern, ob die Jacke oder Hose des Täters hell oder dunkel waren“, richtet Erich Joester an den Polizisten, „mein Mandant konnte sogar einen Reißverschluss beschreiben.“

Der Verteidiger macht aus seinem Ärger keinen Hehl, es ist nicht das erste Mal. Joester wirft der Kripo vor, sich schnell auf Eulenbruch als Tatverdächtigen festgelegt und ihre Ermittlungen darauf ausgerichtet zu haben.

Zwei Tage nach der Brandnacht wurde in den Akten der Polizei erstmals der Verdacht gegen Eulenbruch dokumentiert. „Woraus hat sich das ergeben?“, will der Verteidiger wissen. Der Zeuge zuckt mit den Schultern: „Da müsste ich in den Akten nachschauen.“ Nun wird es dem Angeklagten zu viel. „Sie waren der Aktenführer und erinnern sich sonst an jedes Detail, nur daran nicht“, ereifert sich Eulenbruch. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis.“

Diskussion um Tatmotiv

Seine Aufregung entzündet sich an der entscheidenden Frage in dem Indizienprozess: Wer hat etwas davon, dass Harms am Wall abgebrannt ist? Was ist das Motiv? Die Polizei hatte anonym kurz nach dem Brand eine Auskunft von der Sparkasse Bremen bekommen, dass es dem Textilkaufhaus und seinem Inhaber finanziell schlecht gehe. Das war der eigentliche Auslöser, Eulenbruch zu verdächtigen, seine Versicherung betrügen zu wollen. Vom Zeugen bleibt das unwidersprochen: „Es gab diesen Vermerk in den Akten, der hat mir gereicht.“

Joester kann das nicht verstehen: „Warum haben Sie bei der Sparkasse nicht noch einmal nachgefragt?“ Es habe im selben Monat eine weitere Stellungnahme der Bank gegeben. Tenor sei gewesen, dass Harms am Wall sich wirtschaftlich wacker geschlagen und die vergangenen Jahre jeweils mit einem geringen Gewinn abgeschlossen habe. Trotzdem sei es am 17. Juni vergangenen Jahres zur Festnahme gekommen. Eulenbruch ist damals nach nur wenigen Stunden wieder frei gekommen. Verhaftet wurde er erst im Dezember.

Am Dienstag war im Prozess eine Gutachterin zu Wort gekommen, die Eulenbruchs mutmaßlichen Komplizen auf einem Video aus der Brandnacht als Täter identifiziert hat. Die Verteidiger halten die Expertise für unbrauchbar. Anders die Vorsitzende Richterin: „Das Gutachten ist für uns nicht null und nichtig“, sagt Andrea Schneider. Der Punkt sei sehr bedeutend, betont sie.

Der Prozess wird am Freitag, 18. November, um 9.30 Uhr fortgesetzt.