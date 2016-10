Ort der Stille: Der Rhododendronpark ist beliebt, weil man hier seine Ruhe hat. (Jonas Völpel)

Als der Gärtner Reinhard Schnaars am Mittwoch wie immer um 6.45 Uhr an seinen Arbeitsplatz kam, war die Kriminalpolizei noch da. Die ganze Nacht hatten Beamte im Rhododendronpark Spuren gesichert und Zeugen befragt; am Dienstagnachmittag hatte ein 29 Jahre alter Mann dort mit einem Messer auf vier Spaziergänger eingestochen, drei weitere verletzte er mit Faustschlägen.

Am frühen Mittwochnachmittag ist es wieder ruhig, Reinhard Schnaars setzt mit seinen Kollegen Narzissen und Tulpenzwiebeln in ein Beet gegenüber der Botanika. „Es ist schon gruselig, weil es eben der eigene Arbeitsplatz war“, sagt der 57-Jährige. Sein Kollege sagt: „Wie gut, dass wir schon Feierabend hatten. Sonst hätte es auch einen von uns treffen können.“

Seit 38 Jahren arbeitet Reinhard Schnaars im Rhododendronpark, das sei hier sein zweites Zuhause, sagt er. Um 15.30 Uhr machte er am Dienstag Feierabend, eine knappe Stunde später, um 16.20 Uhr, ging bei der Polizei der Notruf ein: Ein Mann greift im Rhododendronpark Menschen mit einem Messer an. Am nächsten Tag kam Schnaars mit gemischten Gefühlen zur Arbeit, erzählt er. Seine Kollegen und er hätten gleich über die Tat gesprochen, das sei wichtig, sagt er. „Mich betrübt das. Der Park war für mich immer eine Oase der Ruhe.“

Zur Botanika führt eine Blutspur. (Jonas Völpel)

Spaziergänger waren Zufallsopfer

Am Dienstagnachmittag störte ein vermutlich psychisch kranker Mann diese Ruhe – der 29-Jährige lief durch den Park und griff wahllos einzelne Spaziergänger an, vier verletzte er mit einem Messer. „Wer gerade in der Nähe war, den hat er angegriffen“, sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Mittwoch. Die sieben Spaziergänger seien Zufallsopfer des 29-Jährigen geworden.

Bei den Opfern, die er mit dem Messer angriff, handelt es sich um drei Frauen im Alter von 39, 51 und 55 Jahren und um einen 16-jährigen Jungen. Zu den drei weiteren Opfern wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Die Tat in Bremen erinnert auf beklemmende Weise an den Münchner „Tatort“, der am Sonntag im Fernsehen lief: Ein Mann lockte einen Passanten nah an sich heran und stach ihm dann mehrfach mit einem Messer in den Bauch.

Polizei und Rettungsdienste rückten nach einem Notruf mit einem Großaufgebot aus, der Park wurde abgesperrt. Spezialeinsatzkräfte der Polizei fassten den Täter bei der Horner Mühle, etwa einen Kilometer vom Park entfernt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lebt der Mann in Bremen, wurde in Deutschland geboren, hat aber die italienische Staatsangehörigkeit.

Gärtner Reinhard Schnaars (Jonas Völpel)

Antrag auf eine einstweilige Unterbringung

Die Staatsanwaltschaft stellte am Mittwoch einen Antrag auf eine einstweilige Unterbringung. So einen Antrag stellt sie, wenn sie annimmt, dass der Täter im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit handelte. Wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert, entscheidet das Gericht, dass der mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht wird statt in der Untersuchungshaft.

Eine Frau, die der vermutlich psychisch kranke Mann im Park angegriffen hatte, suchte im Gebäude der Botanika mitten im Rhododendronpark Schutz und Hilfe. Auf dem Gehweg dorthin sind noch über viele Meter Blutspuren zu sehen. Mitarbeiter der Botaniker kümmerten sich um die Frau, bis der Notarzt da war. „Wir haben alles getan, was wir konnten“, sagt die Pressesprecherin der Botanika, Sylvia Schuchardt. Wie schwer die Verletzungen waren, will sie nicht sagen. Und mehr hätten die Mitarbeiter von der Messerattacke nicht mitbekommen, so Schuchardt.

Am Mittwochnachmittag ist die Ruhe in den Park zurückgekehrt. Auf dem Spielplatz toben Kinder, ein Mann füttert Enten aus großen Plastiktüten mit Brotkrumen, wenige Spaziergänger laufen über die Wege. Einer von ihnen ist Victor Klein. Der 69-Jährige kommt jede Woche, er wohnt nicht weit vom Park entfernt, und er liebt die Ruhe hier. Ja, von der Tat hat er gelesen, sagt er. Aber deswegen nicht mehr zu kommen? Nein, das fände er falsch. „Je mehr Leute hier sind, desto weniger passiert doch“, sagt er und lächelt. Dann geht er weiter, auf die Blutspuren am Boden achtet er nicht.