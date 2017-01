Der türkische Wissenschaftler Çetin Gürer hat mittlerweile kein Problem mehr damit, seinen Namen zu nennen, will aber sein Gesicht nicht in der Zeitung zeigen. (Mikhail Galian)

Seit einem halben Jahr war Çetin Gürer schon nicht mehr in der Türkei. Der Wissenschaftler will nach wie vor nicht in das Land reisen, das doch seine Heimat ist. Die Situation für Akademiker sei nach dem Putschversuch Mitte Juli und dem darauf verhängtem Ausreiseverbot für Wissenschaftler nicht besser geworden. Eher schlimmer, sagt Gürer.

Weil die Zustände in der Türkei laut Gürer nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für weitere Berufsgruppen kritisch sind, haben er und mehr als 60 andere Aktivisten nun das „Europäische Forum für Frieden, gegen Krieg und Diktatur“ gegründet. „Wir sind Kurden, Türken, Alewiten, Juden, Armenier, Tscherkessen, Griechen, Roma, Assyrer, Aramäer, Ezidis und Christen und alle anderen, die vertrieben wurden, weil sie sich nach einem freien und gerechten Leben sehnten“, schreibt die Gruppe in ihrer Erklärung.

Dort heißt es weiter: „Erdogan und seine schmutzigen Komplizen erwidern unsere Forderungen nach Recht und Freiheit mit Krieg.“ Unter den Aktivisten befinden sich Gürer zufolge auch zwei Frauen, die in Bremen leben, weil sie sich in der Türkei nicht mehr sicher fühlen – eine Rechtsanwältin und eine Soziologin.

Von türkischer Forschungseinrichtung entlassen

Çetin Gürer forscht als Soziologe seit Juli 2016 an der Bremer Universität. Unterstützt wird er mit einem Philipp-Schwartz-Stipendium, das sich speziell an Wissenschaftler richtet, die in ihrem Heimatland verfolgt werden. Der 39-Jährige wurde Anfang 2016 von einer privaten Forschungseinrichtung in der Türkei entlassen, nachdem er eine Petition für Frieden in den kurdischen Gebieten unterzeichnet hatte.

Nach dem Putschversuch traute er sich nicht mehr, in sein Heimatland einzureisen. Kollegen, die in der Türkei geblieben sind, gehe es schlechter als ihm in Deutschland: „Die Wissenschaftler, die die Petition unterschrieben haben, sind als Terroristen abgestempelt worden, können nicht ausreisen oder forschen. Einige können auch kein Bankkonto eröffnen“, sagt Gürer.

Die politische Lage habe sich seit dem Putschversuch nicht beruhigt. „In der Türkei herrscht nach wie vor Ausnahmezustand“, sagt Gürer. „Präsident Recep Tayyip Erdogan betreibt eine Politik ohne Kompromisse und mit Menschenrechtsverletzungen. Das führt dazu, dass viele Menschen keine Chance mehr für sich in der Türkei sehen und überlegen, das Land zu verlassen.“ Er wolle in Deutschland bleiben, solange es in der Türkei keine demokratischen Fortschritte gebe.

Gürer schließt Bürgerkrieg nicht aus

Denn Gürer weiß nicht, was bei seiner Einreise in die Türkei passieren wird. „Für diejenigen, die in Europa sind, ist die Lage unübersichtlich. Ich weiß nicht, ob mein Pass in der Türkei überhaupt noch gültig ist“, sagt er. Der Soziologe schließt nicht aus, dass in der Türkei in naher Zukunft ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. „Keine Bevölkerung wird diese Situation ewig mitmachen.“

Der WESER-KURIER hatte bereits im Juli über die Geschichte von Gürer berichtet. Damals wollte der Soziologe aus Angst vor der türkischen Regierung seinen Namen nicht öffentlich machen. Das hat sich mittlerweile geändert.

Die Politik in der Türkei habe ihn hier in Deutschland zu einem Experten für das Thema werden lassen, immer wieder werde er nach seiner Meinung gefragt. Dem wolle er sich zumindest zum Teil stellen, sagt er. Auch wenn er sein Gesicht nach wie vor nicht in der Zeitung sehen will.

Weitere Wissenschaftler mit Stipendium

Çetin Gürer ist nicht der einzige türkische Forscher an der Bremer Universität, der momentan nicht in seine Heimat zurückkehren kann oder will. Nach Angaben der Uni­versität gibt es neben ihm noch drei weitere Wissenschaftler, die über die Philipp-Schwartz-Initiative ein zweijähriges Stipendium erhalten haben.

Sie seien entweder direkt aus der Türkei oder aus anderen Ländern, in denen sie sich vorübergehend aufhielten, nach Bremen gekommen. „Sie können unter den derzeitigen Umständen nicht in die Türkei einreisen, ohne eine Inhaftierung zu befürchten“, sagt Yasemin Karakaşoğlu, Konrektorin für Internationalität und Diversität an der Uni.

Zudem gebe es weitere fünf bis zehn Wissenschaftler mit türkischem Pass, die zwar ihren Hauptwohnsitz in Deutschland hätten, aber ebenfalls eine Einreise in die Türkei vermieden, da sie befürchteten, nicht wieder ausreisen zu dürfen, so Karakaşoğlu.

Keine Delegationsreisen in die Türkei

Ein pauschales Ausreiseverbot gebe es aktuell allerdings nicht mehr. „Ausreisegesuche werden offenbar individuell geprüft und entsprechend genehmigt oder abgelehnt“, sagt Karakaşoğlu.

Die Bremer Universität habe in den vergangenen Monaten bei eigenen Veranstaltungen die Erfahrung gemacht, dass einige türkische Wissenschaftler einreisen und teilnehmen konnten, während andere entweder aus Angst vor Restriktionen oder in Kenntnis eines für sie gültigen Ausreiseverbotes nicht gekommen sind. Delegationsreisen in die Türkei würden aktuell nicht stattfinden.

Trotzdem will die Bremer Universität an bestehenden Kooperationsvereinbarungen mit der Türkei festhalten. Dazu gehören die Erasmus-Programme, bei denen Bremer Studenten für ein oder zwei Semester in der Türkei studieren – und türkische Studenten dafür in Bremen. Dabei soll es vorerst bleiben.

Quante-Brandt schilderte rechtsstaatliche Prinzipien

„Neue Kooperationen werden derzeit nicht abgeschlossen, da die Lage in der Türkei für uns zu unübersichtlich ist und man schwer einschätzen kann, wer das Gegenüber auf türkischer Seite ist und wie lange dieses verbindliche Zusagen einhalten kann“, sagt Karakaşoğlu.

Dass die politische Lage im Land am Bosporus nach wie vor angespannt ist, bestätigt auch Bremens Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Sie habe im August in einem offenen Gespräch mit dem Generalkonsul der Türkei, Mehmet Günay, zum Ausdruck gebracht, dass die türkische Regierung bei ihren Reaktionen auf den zu verurteilenden Putschversuch rechtsstaatliche Prinzipien einhalten müsse: Dazu gehöre die Freiheit von Bildung, Wissenschaft und Forschung.

„Ich habe meine Befürchtungen dargestellt, dass die derzeitige Politik der türkischen Regierung den wissenschaftlichen Kooperationen schadet“, sagt Quante-Brandt.

Bremen und die Türkei seien eng verbunden. Rund 20 Prozent der Studierenden an den Hochschulen im Land Bremen haben nach Angaben der Wissenschaftsbehörde türkische Wurzeln.