Bürgerpark-Direktor Tim Großmann schnitt um Punkt elf Uhr am Donnerstag die ersten Klabenstücke ab. (Michael Rabba)

Um Punkt elf Uhr schnitt Bürgerpark-Direktor Tim Großmann die ersten Stücke ab. Zur Seite standen ihm Frank Thräm vom Innungs-Vorstand, der Neu-Obermeister der Bremer Bäckerinnung, Peter Büser, sowie mehrere weitere helfende Hände. Denn der Andrang war wieder einmal groß. Bereits vor elf Uhr bildete sich vor dem Zelt der Bäckerinnung auf dem Marktplatz eine lange Schlange von Klabenfans.

Den Bremer Klaben gibt es seit gut 300 Jahren, erläuterte Obermeister Peter Büser. Schon Seefahrer hätten dessen lange Haltbarkeit zu schätzen gewusst. Nach dem Backen sollte der Klaben ein bis zwei Wochen liegenbleiben und erst dann angeschnitten werden, riet Büser.

Die Bäckerinnung hat sich den Bremer Klaben geografisch schützen lassen. Sprich: Gebacken und als Bremer Klaben verkauft werden dürfe der Klaben nur in Bremen und in einem "Speckgürtel" umzu, wie Frank Thräm am Rande der Anschnitt-Zeremonie am Donnerstag betonte.