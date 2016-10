Ab Januar 2017 soll es voraussichtlich eine nächtliche Telefonbereitschaft für das Bremer Stadtgebiet geben. (dpa)

Die Gesundheitssenatorin hatte am vergangenen Montag sechs der 13 Projekte zur ambulanten Versorgung von Menschen in psychischen Krisen vorgestellt. Ihrer Ansicht nach ist die Weiterentwicklung der Psychiatrie in Bremen auf einem guten Weg.

Das sieht Dieter Arfmann vom Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen anders: „Es ist wie eine Pflaster-Rolle: Die Beteiligten sind dabei, ein paar Pflaster zu verteilen.“ Arfmann ist auch Mitglied im Landespsychiatrie-Ausschuss. Die 1,2 Millionen Euro, mit denen das Land die Modellprojekte fördert, seien ein Tropfen auf den heißen Stein. „Es sind jetzt ein paar Projekte angeschoben, und danach wird an der Weiterfinanzierung herumdiskutiert.“ Die grundsätzlichen Probleme blieben: „Es muss mehr fachliches Personal in der Psychiatrie geben. Für Anamnese und Diagnostik ist zu wenig Zeit.“

Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung der Psychiatrie werde weiter gespart – an medizinischem Personal und auch finanziell, sagt Arfmann. Es dürfe nicht nur ambulante, leicht zugängliche Angebote in bestimmten Stadtteilen geben, sondern es müsse für alle, auch für schwerer Erkrankte und seelisch Verletzte, Hilfe geben. „Diese werden weiterhin von der Polizei abgeholt und so mit Kriminellen auf eine Stufe gestellt“, kritisiert Arfmann. Das müsse sich ändern. Ein einziges Nachtcafé für Hilfesuchende in Bremen findet er zu wenig.

Kritik am Modellcharakter der ambulanten Versorgung

Scharfe Kritik äußert auch der Jurist und Diplom-Psychologe Jürgen Busch. Er hat über Monate auf die Missstände in der Bremer Psychiatrie aufmerksam gemacht und nach der Abschaffung des nächtlichen aufsuchenden Krisendienstes beim sozialpsychiatrischen Dienst im April immer wieder auf Ersatz gedrängt. Bei einer von Busch organisierten Kundgebung Mitte Juni sagte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) schließlich zu, ein Krisentelefon einzurichten.

Dass es voraussichtlich ab Januar 2017 eine nächtliche Telefonbereitschaft für das Bremer Stadtgebiet geben soll sieht er als Teilerfolg seiner Kampagne. „Nur: Was passiert nach Ablauf der Projektmittel im Dezember 2017?“, fragt sich Busch. „Dann sind wir erst einmal wieder ohne Nachtversorgung.“

Der Psychologe kritisiert den Modellcharakter der ambulanten Versorgung. „Das künftige Nachtcafé in Walle ist nur für den Bremer Westen da und schließt um 2.30 Uhr.“ Busch fordert eine Nachtbereitschaft von Psychiatern und Psychotherapeuten. „Wir brauchen nachts eine Rettungspsychiatrie auf staatliche Kosten und eine Bereitschaftspsychiatrie auf Gesundheitskarte für jedermann – und damit eine Gleichstellung mit den Körperkranken.“ Die nun vorgeschlagene Nachtversorgung sei nur für die „leichter Kranken“. Schwer Kranke blieben aus dem Konzept zur Ambulantisierung ausgeschlossen, moniert Busch. „Die Defizite zu den rechtlichen Ansprüchen seelisch Kranker sind weiter enorm. Die Politik der Bremer Gesundheitssenatorin ist rechtswidrig und klientenfeindlich.“

Genesungsbegleiter im Einsatz

Betroffene stellen sich die Frage, warum die Mitarbeiter der ambulanten Anbieter nur in Mitte und West und auch nur bis 3 Uhr Besuche abstatten. Aus dem Gesundheitsressort hieß es dazu: Die Gelder sind verteilt. Den von der Senatorin als vorbildlich gelobten Einsatz von zehn zusätzlichen Genesungsbegleitern finden die Betroffenen aus dem Umfeld von Irmgard Gummig gut. Geschulte, ehemals Kranke seien aus ihrer eigenen Erfahrung heraus manchmal sehr nah am Geschehen. Manche aber fürchten, dass durch die Arbeit mit sogenannten Ex-In-Kräften die Kompetenz der Betreuung in Krisen nicht gewährleistet ist.

Der Landesvorsitzende der „Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie“ (DGSP), Sven Bechtolf, sieht das anders. Genesungsbegleiter in die psychiatrische Versorgung einzubringen, sei ein kluger Schritt. Damit sei Bremen im Bundesvergleich vorn dabei. Bechtolf ist überzeugt, dass es sich bei den vorgestellten Projekten um inhaltlich gute Ansätze handelt. „Natürlich kann man mehr machen, aber zum ersten Mal wird die Arbeit der Ambulanten unterstützt und es gibt ein differenziertes Angebot“, lobt der DGSP-Vorsitzende.

Den aufsuchenden Krisendienst gebe es nun nicht mehr rund um die Uhr, „aber man muss auch sehen, dass der Krisendienst nicht immer gehalten hat, was er versprochen hat.“ Die Mitarbeiter seien nicht gut mit den Tageskliniken vernetzt gewesen und hätten Menschen in psychischen Krisen aus Mangel an Ressourcen oft in die Klinik eingewiesen. Zu Zeiten des Krisendienstes habe es in Bremen die höchste Zahl an Zwangseinweisungen im gesamten Bundesgebiet gegeben. „Das wird jetzt alles anders laufen“, ist Bechtolf überzeugt. Wenn sich das Konzept bewähre, könne es auf ganz Bremen ausgeweitet werden. Dazu, schätzt er, wären sechs Millionen Euro nötig.