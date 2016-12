Warum die Stadt bislang nicht mit dem Golfclub geredet hat, der direkt an den Rennverein grenzt, ist Jürgen Hinrichs ein Rätsel. (Christina Kuhaupt)

Jetzt ist es amtlich: Die lange Geschichte des Galopprennsports in Bremen geht im kommenden Jahr zu Ende. Die Stadt hat dem Rennverein gekündigt. Sie will auf dem Gelände Häuser bauen lassen, was angesichts des Wohnungsmangels zunächst mal löblich ist. Wo, wenn nicht hier, hat sich der Senat gefragt.

Ja, stimmt, Bremen muss sich in erster Linie innen entwickeln und nicht an den Rändern. Das Areal auf der Grenze zwischen Hemelingen und der Vahr eignet sich ideal dafür, weil es bereits heute in jeder Hinsicht gut angebunden ist. Golf kann woanders gespielt werden, und der Pferdesport: Schön anzusehen und mitnichten eine Veranstaltung der Eliten. Rennen gibt es aber nur ein paar Mal im Jahr, zu den anderen Zeiten ist die Bahn verwaist.

Mehr zum Thema Endgültiges Aus für die Bremer Galopprennbahn Aus, Schluss und vorbei: Die Betreiber der Bremer Galopprennbahn haben an diesem Donnerstag von der ... mehr »

Im Grundsatz also eine richtige Entscheidung. Falsch ist die Herangehensweise. Die Anwohner und der Beirat sind schlichtweg übergangen worden. Erst jetzt werden sie eingeladen, bei der Planung mitzumachen. Jetzt, nachdem Tatsachen geschaffen wurden. Mit dem Golfclub wurde bislang gar nicht geredet, mit dem Rennverein erst spät. Das ist arrogant und könnte im Falle der Golfer noch viel Geld kosten.