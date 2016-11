Virginia Höhl in ihrem zweiten Wohnzimmer, der Fahrerkabine des schweren Gefährts. Hier sitzt sie am liebsten ganz allein für sich. (Christina Kuhaupt)

Ein kräftiger Ruck geht durch die Fahrerkabine des Lastwagens, als der Brückenkran den tonnenschweren Auflieger samt Ladung ankuppelt. Es ist früher Morgen am Roland-Umschlag. Im Rückspiegel zeichnen sich Güterzug und Kran ab. Die Kranfahrer, die Trucker, die Helfer sind alles Kerle – Gütertransport ist meistens eine Männerdomäne.

Doch wenn sich die Tür des 40-Tonners öffnet, der gerade seine Fracht erhalten hat, klappen vor Staunen die Kinnladen runter: Kein Fahrer, sondern eine Fahrerin steigt die fünf Stufen aus der Kabine hinab, eine junge, nicht allzu große Frau dazu. Mit erst 24 Jahren, dabei jünger aussehend, und einer Größe von etwa 1,60 Metern musste Virginia Höhl sich ein ziemlich dickes Fell wachsen lassen.

„Das muss man mal beobachten“, sagt sie, von den Reaktionen selbst fasziniert. Das Staunen sei eine Sache. Eine andere seien die Sprüche, immer ähnlich und nicht endend: „Wo ist denn der Fahrer?“ oder „Darfst du denn schon fahren?“ seien zwei der Klassiker. Diese Fragen offenbarten die Einstellung der Menschen.

Ihr junges Aussehen nervt Höhl manchmal gewaltig

Kopfschüttelnd lässt Höhl ihr Gefährt durch die Gassen von Führerhäuschen, Containern und Aufliegern des Umschlagplatzes rollen. „Es ist schön, wenn man jung aussieht, aber manchmal auch echt nervig.“ Und das Gute an ihrer Größe? Ihr Sitz sei individuell einstellbar – immerhin – ,und bei Kontrollen sei sie noch nie angehalten worden. „Vielleicht sehen sie mich nicht?“, mutmaßt sie.

Die Ladung heute, weiß Höhl aus den Auftragsunterlagen, die zusammen mit einem Umschlag voll Lieferscheinen auf dem ­Armaturenbrett liegen, kommt aus Italien. „Und geht nach Aschendorf. Um neun Uhr muss ich da sein.“ Immer erst am Vortag erfährt sie, wohin es geht.

Was sie transportiert, kann sie nur vermuten. Mehr als die Information „Handelsware“ oder „Einwegpalette“ geben ihre Unterlagen nicht preis. „Aber wenn’s nach Aschendorf geht, kann es sich nur um Torf handeln“, ist sich Höhl sicher.

"Als Frau in diesem Beruf zu sein, ist noch eine Besonderheit"

Im innerdeutschen Nahverkehr geht es für sie auf Touren im Umkreis, was in viereinhalb Stunden erreichbar ist. So ist Höhl abends immer zu Hause – und das sei gut so. „Sonst werde ich vermisst.“ Ihre Ausbildung hat die junge Frau im vorigen Jahr abgeschlossen. Nach einer Zeit als Springerin ist die Zugmaschine des Mercedes Actros der Modellreihe MP3 ihre.

„Da bleib‘ ich jetzt fest drauf“, verkündet sie, sichtlich stolz und zufrieden. Der Weg dorthin war jedoch steinig. „Als Frau in diesem Beruf zu sein, ist noch eine Besonderheit“, berichtet die Truckerin, die beim Jobben als Kurier den Spaß am Fahren entdeckte.

Überhaupt einen Ausbildungsplatz zu ergattern, das sei äußerst schwierig gewesen. „Von 80 Firmen habe ich nur zwei Antworten bekommen.“ Selbst im eigenen Betrieb, bei der internationalen Spedition Terratrans, waren ihre Kollegen anfangs mehr als skeptisch. „Die haben gesagt, ich werd’s nicht schaffen, werd‘ nach der Probezeit weg sein.“

Von Langeweile keine Spur

Selbst ihre Ausbilder wollten sie lieber nur auf den kleinen Fahrzeugen sehen. Doch Höhl bewies sich in dem Job für harte Kerle. „Ich fahre mittlerweile alles, was wir auf dem Hof haben. Obwohl ich nicht die Größte oder Stärkste bin“, berichtet sie mit unverhohlener Freude.

Virginia Höhl mag ihr Metier. „Ich fahre mal da- und mal dorthin. Langweilig wird’s nie, irgendwas gibt’s immer.“ Auf der Autobahn geht es zunächst nach Oldenburg, dann auf der Bundesstraße 401 durch das Emsland. „Das ist kürzer, und ich hab‘ eine bessere Aussicht.“ Immer entlang des Küstenkanals geht es durch die Moorlandschaft, der blaue Himmel über ihr. „Man hat hier seine Ruhe“, sagt Höhl, die Beifahrer eher selten vermisst. Sie sei lieber allein, da sei sie etwas eigen.

Nur das Tackern des Blinkers oder die Ansage des Navis unterbrechen die Stille. „Die Verkehrsverzögerung auf Ihrer Route beträgt zwei Minuten. Die aktuelle Ankunftszeit ist 8.44 Uhr“, informiert es mit freundlich-monotoner Stimme. Nur zwei Kunden sind es, die Höhl heute beliefert. „Das ist wenig. Es können bis zu sechs sein.“ Dafür aber wird sie voll beladen zurückkehren. „30 Paletten, das ist ein kompletter Zug zurück.“

Eine gepflegte Kabine ist ihr wichtig

Ihre Kabine – „die ist fast wie ein zweites Wohnzimmer, man sitzt ja den ganzen Tag hier drauf“ – pflegt Virginia Höhl ausgiebig. Nach der Übernahme hat sie zunächst Großreine gemacht, mit Glasreiniger, Multischaum und einer Rolle Küchenpapier, die sie immer dabei hat. „Damit ich was zum Wischen habe, für den Fußraum.“

Früher einmal sei der Lkw Touren nach Spanien gefahren. Dementsprechend viel Stauraum ist vorhanden, was Höhl begrüßt und kräftig nutzt. Da gibt es Helm und Sicherheitsweste, die ihren festen Platz haben. In zwei Getränkehaltern stecken Telefon, Sonnenbrille und eine E-Zigarette, denn Tabakqualm und Asche mag Höhl in der Kabine genauso wenig wie Schmutz.

Neben allerlei praktischen Dingen wie einer Standheizung für den Winter, Berganfahrhilfe und einer derart fluffigen Luftdruckfederung, dass sie den Sitz zum Trampolin macht, hat ihr Truck auch mehr Wumms unter der Haube als ältere Modelle. „Mehr PS mag ich lieber“, grinst Höhl.

Eine Menge Verantwortung für Höhl

Letztendlich aber bringt das schwere Gefährt eine Menge Verantwortung mit sich. „Mit 40 Tonnen – absolut“, bekräftigt Höhl. Zwar ist die Kabine von außen mit Spiegeln aller Art besetzt, die Front und Seite gut überblicken lassen.

Einige Winkel sind aber aus Fahrerperspektive tot. „Auf der Beifahrerseite verschwindet teilweise ein ganzer Pkw. Da muss man ein paar Mal länger gucken.“ Und für all die mitdenken, die es nicht tun. „Hält man den Sicherheitsabstand, kommt die halbe Welt reingefahren“, moniert Höhl.

Wie zum Beweis quetscht sich ein kleiner Wagen direkt vor ihren Laster. „Die Leute müssten einen Tag auf einem Lkw haben, damit sie wissen wie es ist.“ Und während sie es sagt, reihen sich vor dem Brummi auf engstem Raum fünf weitere Kleinwagen ein. „Das war mein Sicherheitsabstand“, ruft Höhl, halb entsetzt, halb resignierend. Was soll man machen? „Entweder lernst du Geduld oder neue Schimpfwörter.“