Die Baugrube vor dem Bremer Hauptbahnhof: Die Arbeiten sind eingestellt; wann es weitergeht, weiß niemand genau. (Frank Thomas Koch)

Es liegt ein Fluch auf der Fläche. Irgendetwas, was immer wieder neu die Entwicklung behindert. Etwas Unheimliches fast, wenn sich, wie zuletzt, sogar die Erde auftut. Der Boden vorm Bahnhof hielt nicht mehr stand, und manch einer in der Stadt, der für die Gegend schon das Bild einstürzender Altbauten zeichnete. Doch das ist nur der Endpunkt, ein vorläufiger, das Drama dauert schon 20 Jahre. 5555 Quadratmeter sind es exakt, die lange Zeit keiner haben wollte. Die Stadt hatte das Areal, auf dem sich die Skater tummelten, zuletzt wie sauer Bier angeboten und nebenbei übrigens die erhofften Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf bereits ausgegeben. Als dann schließlich doch noch jemand gefunden wurde, war die Erleichterung groß – lange angehalten hat sie allerdings nicht.

Achim Griese, der Investor aus Hamburg, ist ein kerniger Typ. Ein Segler, der an Olympischen Spielen teilgenommen hat und sein Unternehmen nun schon lange auf Kurs hält. Dass er in Bremen zugegriffen hat, wird Griese jetzt möglicherweise bedauern, so groß, wie die Schwierigkeiten sind, die er sich mit der Großbaustelle eingehandelt hat: Die Finanzierung des 100-Millionen-Projekts war lange Zeit fragil. Die Architektur der beiden geplanten Häuser stieß in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung. Griese vermisste hier lange den Rückhalt aus dem Senat, er fühlte sich allein gelassen. Es gibt technische Probleme, mit dem vorläufigen Höhepunkt, dass die Erde an der Baugrube abgesackt ist. Und nun trennt sich der Investor auch noch von dem Tiefbauunternehmen. Fristlose Kündigung.

Wer da vor diesem harten Schnitt woran welchen Anteil hatte, wird sich erweisen, wahrscheinlich irgendwann vor den Gerichten. Griese will sich davon nicht ablenken lassen, sagt er, er schaut auf die Grube, sie muss fertig werden, dringend. Den Job traut er sich selbst zu, zusammen mit Subunternehmen, die teilweise bereits für den bisherigen Tiefbauer tätig waren. Nur wie lange wird es dauern, bis sie anfangen können? Gehen noch einmal Monate ins Land? Um zu klären, welche Leistungen bisher erbracht wurden, welche Schäden dabei entstanden sind und wie es sich mit Komplikationen verhält, die noch kommen könnten und ihre Ursache in der Vergangenheit haben, müssen akribisch die Beweise gesichert werden. Das dauert.

Investor hat die Aufgabe unterschätzt

Griese, das ist gewiss, hat die Aufgabe in Bremen unterschätzt. Er baut keinen Supermarkt irgendwo auf der Wiese, sondern große, prägende Häuser an einem Tor zur Innenstadt. Das Projekt „City Gate“ heißt nicht von ungefähr so. Die Namensgeber hätten freilich wissen müssen, was das zum Beispiel für die Kommunikation bedeutet. Ein Grundstück in dieser Lage so lange liegen zu lassen – nach dem Verkauf an das Hamburger Unternehmen tat sich dreieinhalb Jahre mehr oder weniger nichts –, war ein Frevel. Immer wieder anzukündigen, mit dem Bau anzufangen und es dann doch nicht zu tun, machte es noch schlimmer. Und als dann endlich doch gebaut wurde, bekam das Grundstück keinen schmucken Zaun, sondern einen, der abschreckt. Keine Kleinigkeit für einen Ort, der die Visitenkarte von Bremen ist.

Ursprünglich sollten in die beiden Bauten im Herbst kommenden Jahres die ersten Mieter einziehen, allen voran zwei Hotels, die rund 9000 der insgesamt 35 000 Quadratmeter belegen. Daran ist nach etlichen Verzögerungen und dem langen Baustopp nach dem Absacken der Erde schon lange nicht mehr zu denken. Sollte es der Herbst im Jahr 2018 werden, dürfte sich Griese schon glücklich schätzen.

So oder so hat er bereits eine Frist überschritten. Beim Kauf des Grundstücks musste der Hamburger sich verpflichten, die Häuser bis zum Jahr 2016 fertigzustellen. Andernfalls könnte die Stadt von ihrem Rückkaufrecht Gebrauch machen. Einmal ist diese Frist bereits verlängert worden. Und ernstlich sorgen muss sich der Investor wegen dieser Regelung wohl nicht. Bremen baut auf ihn, immer noch. Denn was sonst tun mit dem Loch vorm Bahnhof? Wieder zuschütten und den ersehnten Busbahnhof draufsetzen?