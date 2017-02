Machen sich für ihr afrikanisches Heimatland in Bremen stark und bieten ihren Landsleuten mit einem Verein Unterstützung an: (v.l.) Ismael Diallo, Ibrahima Bah, Nabi Laye Moussa Conte und Alpha Oumar Diallo. (Christina Kuhaupt)

Die vier Männer kommen aus Guinea. Das afrikanische Land ist in Verruf geraten, seit bekannt wurde, dass viele der Jugendlichen, die am Bahnhof oder im Viertel mit Drogen dealen, von dort kommen. Die Vier ärgern sich mächtig über das Bild, das auf diese Weise von Guinea und ganz allgemein von Afrikanern in Bremen entstanden ist.

Aber eigentlich wollen sie darüber gar nicht sprechen, sagt Ibrahima Bah. „Für das große Thema Drogenhandel finden wir hier ohnehin keine Lösung.“ Er und seine Mitstreiter setzen lieber auf einen anderen Weg, haben dafür sogar eigens einen Verein gegründet. Sie wollen zeigen, dass es auch anders geht. Dass man es als Flüchtling in Deutschland sehr wohl auf legalem Weg schaffen kann. Über Schule, Ausbildung und Arbeit. Sie selbst sind der beste Beweis dafür.

Ein mühsamer Weg

Es sei ein mühsamer Weg und man brauche viel Geduld, sagt Ismael Diallo. In Guinea gelte Deutschland als Land, in dem man schnell reich werden kann. Doch einmal hier angekommen, merkten viele seiner Landsleute schnell, dass Traum und Realität nicht zusammenpassten. Ein entscheidender Moment sei das, sagt Bah. „Gerade dieser Anfang ist wichtig. Man kann schnell auf einen guten Weg kommen. Oder auf einen schlechten.“

Sie haben deshalb einen Verein gegründet, den „Guineischer Verein für Integration und Bildung in Deutschland“. Der organisiert Diskussionsrunden und andere Veranstaltungen, um das afrikanische Land in Bremen bekannt zu machen. Vor allem aber bietet er jeden vorletzten Sonntag im Monat um 15 Uhr im Lagerhaus ein Treffen für alle Guineer an.

Rund 40 Mitglieder zählt der Verein. Überwiegend Männer, aber es sind auch einige Frauen dabei, erzählt Ismael Diallo. Um den Überblick zu behalten, führt er eine akkurate Liste mit den Unterschriften aller Teilnehmer.

Alles ist fremd, wenn man neu in Bremen ankommt

„Man ist verloren, wenn man neu in Bremen ankommt. Alles ist fremd, da sucht man automatisch die Bindung zu Landsleuten“, beschreibt Ibrahima Bah den gedanklichen Ausgangspunkt für die Vereinsgründung. „Wir wollten eine Gemeinschaft bilden, die füreinander da ist.“ Diallo ergänzt: „Um den Neuen das Gefühl zu geben, dass jemand da ist für ihre Probleme, und dass wir uns untereinander helfen.“

Automatisch übernehmen die Vereinsmitglieder dabei Vorbildfunktion. Ismael Diallo zum Beispiel für diejenigen, die für ein Studium nach Bremen kommen. Der 30-Jährige, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt, hat in Guinea Betriebswirtschaft studiert.

Sein Diplom dafür hat er sich in Bremen anerkennen lassen, außerdem aber eine 15-monatige Weiterbildung in Informationstechnik und Logistikmanagement absolviert. Seine Erfahrungen und sein Wissen gibt er nun an andere weiter. Kontakt zu ihm oder dem Verein ist per E-Mail unter izmo2010@diallo@yahoo.com möglich.

Ein Studium in Deutschland

„Man braucht diese Einführung“, bekräftigt Ibrahima Bah. „Man hat zwar ein Visum und darf in Deutschland studieren, aber es gibt so vieles, was man nicht weiß.“ Über den ganzen zu erledigenden Papierkram, über Behördengänge und Versicherungen oder auch über die Wohnungssuche. Hier könnten ehemalige Studenten helfen. „Sie kennen die Wege.“

Einer, den Ismael Diallo unterstützt, ist Nabi Laye Moussa Conte. Der 34-Jährige hat in Guinea Physik studiert und ist Ingenieur. Die erste Hürde, die er jetzt in Deutschland nehmen muss, ist die Sprache. Ein Hauptansatzpunkt auch für den Verein, der sich um Sprachkurse bemüht. „Man kann hier alles schaffen, aber der Schlüssel dafür ist die deutsche Sprache“, sei deshalb das Erste, was man den Neuankömmlingen zu vermitteln versuche, berichtet Diallo.

Ibrahima Bah hat dies auf besondere Weise erfahren. Als er vor zwölf Jahren als Schüler nach Deutschland kam, seien Sprachkurse zur Integration noch kein so großes Thema gewesen. „Im Heim, in dem ich anfangs wohnte, gab es dafür keine Möglichkeit. Da musste jeder irgendwie für sich selbst sorgen.“ Er habe sich deshalb bei der Volkshochschule für einen Deutschkurs angemeldet und den auch selbst bezahlt. In der Ausländerbehörde habe gerade dies später für großes Erstaunen gesorgt, erzählt Bah lachend.

Auch der 29-Jährige hat einen langen Weg hinter sich. Als Asylbewerber erhielt er zunächst eine Duldung, die zwar immer wieder verlängert werden musste, bekam dadurch aber zumindest eine Arbeitserlaubnis. Seit drei Jahren hat er einen deutschen Pass, arbeitet heute bei der Arbeiterwohlfahrt als Betreuer in einer Flüchtlingseinrichtung.

Es klappt, man braucht nur Geduld

Auch Ismael Diallo arbeitet, als Lehrer für Deutsch und Integration. Dies sei enorm wichtig, sagt er. Damit signalisiere man den jungen Leuten aus Guinea eine klare Botschaft: „Es gibt welche, die eine Ausbildung machen und berufstätig sind. Es klappt.“ Auch dies ein ganz bewusster Kontrapunkt zu denjenigen, von denen zuletzt in Bremen häufig die Rede war: Dealer, die versuchen, Neuankömmlinge aus Guinea für die Drogenszene zu gewinnen, indem sie ihnen einreden, dass man als afrikanischer Flüchtling in Deutschland ohnehin keine Chance habe.

Zu zeigen, dass es sehr wohl auch anders geht, habe allerdings viel mit Geduld und Vertrauen zu tun, betont Diallo. „Wir sagen es ihnen immer wieder: es ist schwer, aber sei geduldig. Mach deine Schule, irgendwann hast du eine Ausbildung, irgendwann hast du eine Arbeit. Aber du musst Geduld haben.“

Auch sein Mitstreiter mit dem gleichen Nachnamen, Alpha Oumar Diallo, befindet sich noch am Anfang dieses Weges. „Bei uns heißen viele Diallo, das ist so wie hier Meyer oder Müller“, sagt er. Seit zwei Jahren ist er in Bremen und mit 19 Jahren der Jüngste aus dem Quartett. Zurzeit absolviert er ein einjähriges Praktikum in einer Bremer Firma.

Sein Ziel ist es, dort in diesem Jahr eine Ausbildung zur Lagerlogistik-Fachkraft zu beginnen. Der junge Mann hat über seine Mitarbeit bei einem Theaterstück Kontakt zu dem guineischen Verein bekommen. „Ich bin da hingegangen und habe viele Leute aus meiner Heimat getroffen, die mir geholfen haben, wenn ich Unterstützung brauchte“, erzählt er. Heute spreche er selbst junge Menschen auf der Straße an und weise sie auf den Verein hin.

Genau so soll es laufen, findet Ibrahima Bah. „Wir sprechen die Jungs an und hoffen, dass sie uns vertrauen.“ Über diese jungen Leute könnten dann vielleicht die nächsten gewonnen werden, auf diese Weise nach und nach immer mehr Guineer integriert werden. „Und so für ein besseres Image von Guinea in Bremen sorgen.“

Stichwort Guinea

Die Republik Guinea ist ein Staat in Westafrika. Er hat etwa 11,5 Millionen Einwohner (Stand 2014) und ist mit rund 250.000 Quadratkilometern in etwa so groß wie Großbritannien. Hauptstadt Guineas ist Conakry, Amtssprache Französisch. Die vorherrschende Religion ist der sunnitische Islam, fast 90 Prozent der Bevölkerung sind Muslime.