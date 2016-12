Bei Wind und Wetter den Müll anderer Leute abholen, umgeben von Gestank – das macht wohl kaum jemand gern. (imago/McPHOTO)

Müllmann, wer will das schon werden? Ein Beruf mit geringerem Sozialprestige ist kaum denkbar. Bei Wind und Wetter schwere körperliche Arbeit verrichten, umgeben von Gestank – so eine Tätigkeit strebt wohl kaum jemand an. Diese Dienstleistung muss es aber geben, und deshalb schuldet unsere Gesellschaft den Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe wenigstens eine anständige Bezahlung.

Leider hat die Lohndrückerei der vergangenen neoliberalen Jahrzehnte auch diesen Wirtschaftszweig heimgesucht. Gerade in der privaten Abfallwirtschaft verdienen die Beschäftigten heute oft erschreckend wenig. Die Gebührenstabilität der vergangenen Jahre wurde in Bremen auch durch diesen Umstand erkauft. 2018 bietet die anstehende Rekommunalisierung die Chance, mit der Geiz-ist-geil-Mentalität zu brechen.

Zehn Euro mehr pro Jahr müsste ein Durchschnittshaushalt dafür bezahlen. 83 Cent im Monat. Der einzelne Gebührenzahler würde das in seinem Portemonnaie kaum bemerken, der Müllmann dagegen schon. Wenn die finanzielle Aufwertung dieses unattraktiven Berufs so günstig zu haben ist, dann sollte ein SPD-geführter Senat nicht zögern.