Das "Spaghetti Haus" an der Langenstraße stellt den Betrieb ein. (Frank Thomas Koch)

Das Restaurant in dem historischen Gebäude Kontorhaus am Markt hat zu Jahresbeginn den Betrieb eingestellt, wie Geschäftsführer Stefan Schröder auf Nachfrage bestätigte. Zu den Gründen wollte er derzeit nichts sagen. Während in der Ladenpassage vor den Glastüren noch die Tische standen und draußen an den beiden großen Tafeln die Speisekarte angeschlagen war, räumten Angestellte am Montag bereits die Bar aus.

Endgültig Schluss

Auf der Internetseite des Restaurants steht zwar noch, dass das „Spaghetti Haus“ aufgrund von Renovierungsarbeiten bis auf Weiteres schließt, doch laut Geschäftsführer Schröder ist endgültig Schluss.

Im November 2002 war das Restaurant von Seyed Ahmad Miri Lavasani gegründet worden. Ab September 2008 betrieb Silja Reimann als Geschäftsführerin das „Spaghetti Haus“. Rote Samtpolster auf hellen Holzbänken und große Glas-Kronleuchter bestimmten das Flair.

Bereits im November 2016 hatte sich an drei Stellen in der City einiges in der Gastronomie-Szene getan: Wo früher Schmidt‘s Bar war, zieht die Bar Celona ein. Die Presse Bar Cuisine wird neu eröffnet. Und im Schütting bleiben die Restauranttüren zu.