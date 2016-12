Lara Trautmann konnte mit ihrem Song Dernière Danse von der französischen Sängerin Indila die Juroren nicht überzeugen. (Screenshot)

„Ich war schon traurig. Aber ich bin zufrieden, dass ich es bis ins Viertelfinale geschafft habe“, erzählte die 27-Jährige am Sonntag. Jeweils drei Kandidaten aus jedem Team blieben in der Show, sie selbst war im Team der Fantastischen Vier und dieses Mal nicht unter den Auserwählten. Mit ihrem Song Dernière Danse von der französischen Sängerin Indila überzeugte sie die Juroren nicht.

Doch ein Highlight nahm sie vor ihrem Ausscheiden noch mit: Als Überraschungsgast trafen sie und die anderen Kandidaten ihres Teams den Sänger Robbie Williams. Jeder durfte sein Lied für das Viertelfinale vortragen, Robbie Williams hörte zu und gab danach Tipps. „Einen Star wie ihn zu treffen und von ihm Tipps zu bekommen, war megacool“, sagte Trautmann. Ihm seien sofort ihre roten Haare aufgefallen, und überhaupt habe der weltberühmte Sänger ihr ein sehr positives Feedback gegeben.

„Er sagte, wenn ich bei meinem Auftritt auch so singe, dann wird es funktionieren.“ Das hat es nicht, aber davon will sie sich nicht entmutigen lassen. Sie macht weiter Musik, moderiert eine Gaming-Show auf Youtube und will ein Album aufnehmen.