Auch in Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr eine Reihe von Einsätzen, die für die Polizisten sicher nicht alltäglich waren. Hier die skurrilsten Ereignisse aus dem Bremer Umland. (FR)

Beide Tatverdächtige konnten an der Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bereits in den Mittagsstunden des 23. Dezember wurde in der Auguststraße in Osterfeuerberg von Zeugen eine gerade ausgelöste Alarmanlage wahrgenommen. Kurz danach rannten zwei Männer von einem Pkw in der Auguststraße weg, dessen Fensterscheibe eingeschlagen war. Die beiden Männer stiegen in ein Fahrzeug und fuhren davon. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und meldeten den Vorfall den eingetroffenen Polizeibeamten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 34-jähriger Mann aus Bremen und ein 27 Jahre alter Delmenhorster, an der Halteranschrift in Gröpelingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand und auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Das Tatwerkzeug, ein Schraubendreher, wurde in einem Vorgarten gefunden und sichergestellt. (wk)