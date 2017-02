Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frau verletzt Autounfall am Brill

Pascal Faltermann

An der Martinistraße ist es am Sonntagmittag kurz vor der Kreuzung am Brill zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau wurde von einem Auto angefahren.