Es gibt Änderungen im Fahrplan - auch bei der Linie 87. (Christian Kosak)

Vom 22. Juni bis zum 4. August 2017 gilt darüber hinaus ein Ferienfahrplan. Alle Infos zum neuen Fahrplan sowie zu den Tarifen gibt es am Sonnabend, 3. Dezember, von 8 bis 13.30 Uhr an einem Infostand in Höhe der Sparkasse in der Fußgängerzone von Vegesack. Dort können sich Fahrgäste informieren und an einem Glücksrad kleine Preise gewinnen.

Linientaxi ersetzt Buslinie

Eine Neuerung betrifft den Bereich Blumenkamp in St. Magnus. Hier wird ab Montag, 12. Dezember, die entfallene Buslinie 87 durch ein Linientaxi ersetzt. Dieses fährt künftig montags, dienstags, donnerstags und sonnabends als Linie 83 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Blumenkamp und Gustav-Heinemann-Bürgerhaus – wochentags jeweils vier Mal täglich, sonnabends jeweils zwei Mal. Dabei werden auf dem Linienweg nicht alle Haltestellen bedient. So ist in Richtung Gustav-Heinemann-Bürgerhaus der Zustieg nur am Blumenkamp möglich. An den Haltestellen Finkenschlag, Bahnhof Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße und Gustav-Heinemann-Bürgerhaus ist nur ein Ausstieg möglich. In Gegenrichtung kann das Linientaxi an den Haltestellen Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Gerhard-Rohlfs-Straße, Bahnhof Vegesack und Finkenschlag bestiegen werden.

Das Linientaxi verkehrt zunächst bis Mitte März. Dann wird die Beförderung montags bis freitags voraussichtlich wieder mit täglichen Busfahrten erfolgen; am Sonnabend bleibt es bis Dezember 2017 beim Einsatz von Großraumtaxen. Zudem wird die Wegeverbindung in Höhe des P+R Platzes am Bahnhof St. Magnus kurzfristig umgestaltet, so dass sich der Weg zur Regio-S-Bahn für mobilitätseingeschränkte Menschen zum Bahnhof um rund 200 Meter verkürzt.

Bauarbeiten am Bahnhof Blumenthal

Voraussichtlich ab Mitte März 2017 beginnen die Bauarbeiten für die neue Umsteigeanlage am Bahnhof Blumenthal. Die Busse halten während der Bauarbeiten auf einem Gelände südlich der vorhandenen Umsteigeanlage. Alle dort verkehrenden Buslinien werden entsprechend umgeleitet. Ebenfalls ab Mitte März finden wieder Bauarbeiten in der Turnerstraße statt. Über die dadurch notwendigen Änderungen im Busverkehr wird rechtzeitig informiert. Für die von den Baumaßnahmen betroffenen Linien wird es neue Linienfahrpläne geben.

Fahrpläne verfügbar

Die Fahrpläne für die Linien 80 bis 98 und den Liniennetzplan für das gesamte Netz der BSAG gibt es im Kundencenter Vegesack (am Bahnhof Vegesack) sowie bei den Vertriebspartnern. Im Fahrplanbuch und in den Linienfahrplänen sind alle Fahrten, die voraussichtlich über den gesamten Gültigkeitszeitraum – mit Ausnahme von Baustellen – unverändert bleiben. Für die Fahrpläne der Nachtlinien N7 und N94 gibt es einen separaten Faltplan, welcher alle Nachtlinien der BSAG enthält. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Fahrten, die je nach Bedarf das Grundangebot zu bestimmten Zeiten ergänzen, zum Beispiel für den Schülerverkehr.

Informationen zu diesen und allen anderen Fahrten sowie zu den Tarifen gibt es unter www.bsag.de. Dort findet sich auch der interaktive Liniennetzplan. Er bietet einen zentralen Zugang zu allen Informationen über Busse und Bahnen im Netz der BSAG. Einfach per Klick die gewünschte Haltestelle oder Linie auswählen und direkt zur gewünschten Fahrplanauskunft gelangen. Zudem bietet der interaktive Plan den Linienverlauf, die aktuellen Haltestellenfahrpläne sowie den gesamten Fahrplan der Linie oder den Stadtplanausschnitt, in dem sich die Haltestelle befindet. Darüber hinaus bietet der interaktive Netzplan Informationen zum Car-Sharing. Selbstverständlich lassen sich die angezeigten Pläne auch ausdrucken.

Änderungen der Linien

Linie 83: Die neue Taxi-Linie fährt mehrmals pro Woche zwischen den Haltestellen Blumenkamp und Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Details siehe unten.

Linie 87: Diese Linie verkehrt nicht mehr.

Linie 90: Die Linie 90 fährt zwischen Buschdeel und Heidstraße außerhalb des Berufsverkehrs im 30-Minuten-Takt.

Linie 98 und 99: Die Linie 99 wird in die Linie 98 integriert. Diese fährt zukünftig abwechselnd alle 10 beziehungsweise 20 Minuten. Alle Fahrten verkehren auf direktem Wege über die Aumunder Feldstraße. Die Haltestelle Bahnhof Aumund wird von dieser Linie nicht mehr bedient. Die Fahrzeit zwischen Hammersbeck und Vegesack verkürzt sich um drei Minuten.

Änderungen an den Haltestellen

Am Gaswerk (Linie 98): Die bisherige Haltestelle in der Hammersbecker Straße in Fahrtrichtung Hammersbeck entfällt. Die bisherige Haltestelle in der Aumunder Feldstraße in Fahrtrichtung Hammersbeck wird in Martinsheide umbenannt. Die Haltestelle in der Dobbheide in Fahrtrichtung Vegesack wird in Kaspar-Ohm-Straße umbenannt.

Bruno-Bürgel-Straße, Auf dem Stahlhorn und Gewerbekamp (Linie 87): Diese Haltestellen werden nicht mehr bedient.

Wehrkamp (Linien 80/81): Die Haltestelle Wehrkamp entfällt.

Bahnhof Blumenthal: Mit Beginn der Baumaßnahmen am Bahnhof Blumenthal, voraussichtlich ab Mitte März 2017, wird die Bushaltestelle Bahnhof Blumenthal auf einen Platz südlich der bisherigen Umsteigeanlage verlegt. Ein Umstieg zwischen der Regio-S-Bahn und der provisorischen Bushaltestelle ist über eine neue angelegte Fußwegeverbindung möglich.

Fahrplan für die Linie 83

Montag, Dienstag und Donnerstag: In Richtung Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Blumenkamp ab: 8.14 Uhr, 10.14 Uhr, 14.14 Uhr und 16.14 Uhr

Finkenschlag* ab: 8.16 Uhr, 10.16 Uhr, 14.16 Uhr und 16.16 Uhr

Bahnhof Vegesack* ab: 8.22 Uhr, 10.22 Uhr, 14.22 Uhr, 16.22 Uhr

Gerhard-Rohlfs-Str.* ab: 8.23 Uhr, 10.23 Uhr, 14.23 Uhr, 16.23 Uhr

G.-H.-Bürgerhaus* an: 8.25 Uhr, 10.25 Uhr, 14.25 Uhr, 16.25 Uhr

In Richtung Blumenkamp

G.-H.-Bürgerhaus ab: 9.33 Uhr, 11.33 Uhr, 15.33 Uhr, 17.33 Uhr

Gerhard-Rohlfs-Str. ab: 9.35 Uhr, 11.35 Uhr, 15.35 Uhr, 17.35 Uhr

Bahnhof Vegesack: ab: 9.37 Uhr, 11.37 Uhr, 15.37 Uhr, 17.37 Uhr

Finkenschlag ab: 9.43 Uhr, 11.43 Uhr, 15.43 Uhr, 17.43 Uhr

Blumenkamp an: 9.45 Uhr, 11.45 Uhr, 15.45 Uhr, 17.45 Uhr

Die Haltestellen Richthofenstraße, Taunusstraße, Seestraße und Grohn/Markt werden nicht bedient. *Nur Ausstieg

Sonnabend: In Richtung Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Blumenkamp ab: 8.14 Uhr, 10.14 Uhr

Finkenschlag* ab: 8.16 Uhr, 10.16 Uhr

Bahnhof Vegesack* ab: 8.22 Uhr, 10.22 Uhr

Gerhard-Rohlfs-Str.* ab: 8.23 Uhr, 10.23 Uhr

G.-H.-Bürgerhaus* an: 8.25 Uhr, 10.25 Uhr

In Richtung Blumenkamp:

G.-H.-Bürgerhaus ab: 9.33 Uhr, 11.33 Uhr

Gerhard-Rohlfs-Str. ab: 9.35 Uhr, 11.35 Uhr

Bahnhof Vegesack: ab: 9.37 Uhr, 11.37 Uhr

Finkenschlag ab: 9.43 Uhr, 11.43 Uhr

Blumenkamp an: 9.45 Uhr, 11.45 Uhr

Die Haltestellen Grohn/Markt, Seestraße, Taunusstraße und Richthofenstraße werden nicht bedient. * Nur Ausstieg. (wk)