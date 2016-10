Ab Montag gilt der Winterfahrplan der BSAG. (Frank Thomas Koch)

Es ist wieder alles beim Alten: Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Huchting und Schwachhausen können ab diesem Montag wieder regulär zwischen den Endhaltestellen Roland-Center und Kulenkampffallee mit der Straßenbahnlinie 8 unterwegs sein. Seit Herbst 2015 kam es wegen fehlender und defekter Straßenbahnen zu Einschränkungen für die Bürger.

Der 31. Oktober ist für die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) aber auch der Start der Winterperiode des Jahresfahrplans 2016/2017 in Bremen-Stadt, der voraussichtlich Ende März 2017 mit Ablauf des Jahresfahrplans endet. Da mit dem Herbst die Bremer vermehrt mit der Straßenbahn fahren und somit die Fahrgastzahlen steigen, gibt es im Fahrplan Verbesserungen. Neben der Linie 8 wird es zusätzliche Fahrten auf der Linie 20 in Richtung Überseestadt, ab Hasenbüren Richtung Hauptbahnhof sowie auf den Linien 4, 6 und 1E/10E geben.

110 Bahnen sind im täglichen Einsatz

„Im Rahmen eines Sonderprogramms haben wir in den vergangenen Monaten mit zusätzlichem Personal und teilweise erheblichen Überstunden viele der älteren Straßenbahnen vom Typ GT8N ertüchtigt“, sagt Hajo Müller, kaufmännische Vorstand und Sprecher des Vorstands der BSAG. Bei den neueren Straßenbahnen vom Typ GT8N-1 seien die dringend erforderlichen und außerplanmäßigen Instandsetzungen und Reparaturen vorgenommen worden. Müller ist zuversichtlich, dass die Fahrzeuge auf Basis der durchgeführten Arbeiten die Belastungen im täglichen Einsatz in der nahen Zukunft bewältigen können.

Insgesamt 120 Straßenbahnen besitzt die BSAG, wovon 110 im täglichen Einsatz sind, erläutert BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Jeden Tag werden die Bahnen technisch und mit einer Sichtinspektion überprüft. Zudem kontrolliere jeder Fahrer seine Bahn und dokumentiere Schäden, wenn beispielsweise Störungen und Geräusche auftreten oder Passanten etwas melden. Kleinigkeiten werden dann umgehend in der Nacht repariert. „Sonst bleibt die Bahn stehen, bis der Schaden behoben ist“, betont Meyer. Darüber hinaus werde jede Bahn einmal im Monat ausführlich inspiziert. Wichtig ist dabei die Technik: In den 36 Meter langen Modellen vom Typ GT8N seien gut zehn Kilometer Kabel verlegt.

Falls es zum Beispiel einen Ermüdungsriss in einem Bahnteil gebe, würden umgehend alle anderen des gleichen Typs ebenfalls überprüft. Bei einer Störung setze sich sofort ein einstudierter Ablauf in Gang. „Die Bahnen fallen so gut wie nicht aus, weil sie ständig überprüft werden“, sagt Meyer. Kein Auto in Bremen werde so häufig kontrolliert. Allerdings hat auch kaum ein Auto solch eine tägliche Laufleistung.

Linie 20 wird durch drei Fahrten verstärkt

Eine Ausschreibung für 67 neue Bahnen läuft bereits. Meyer rechnet damit, dass 2018 die ersten beiden Prototypen einer neuen Straßenbahn in Bremen im Einsatz sind. Erst wenn diese für gut befunden werden, geht der Auftrag für eine Serienproduktion raus. 2020 beziehungsweise 2021 komme es dann zum Austausch der Bahnen.

Verbesserungen im Detail: Die Linie 20 wird morgens in Richtung Überseestadt zwischen Hauptbahnhof und Speicher XI durch drei Fahrten verstärkt. Am Morgen wird ab Hasenbüren wieder eine zweite Fahrt in Richtung Hauptbahnhof angeboten. Die Linie 8 fährt mit Straßenbahnen wieder ganztägig zwischen Roland-Center und Kulenkampffallee im 20-Minuten-Takt im regulären Linienverlauf.

Zwischen Huchting und Innenstadt wird die Linie 8 morgens sogar auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet. Zusatzfahrten auf der Linie 6 werden wieder ganztägig mit Straßenbahnen gefahren. Die vier ausgefallenen Fahrten auf der Linie 4 werden am Nachmittag angeboten. Auf der Linie 1E/10E gibt es wieder eine weitere Fahrt ab Tenever-Zentrum (ab 7.24 Uhr) über Hauptbahnhof nach Gröpelingen.