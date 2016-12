Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Offene Stellen Bahn sucht in Bremen Azubis mit Last-Minute-Casting

Manchmal war der Personalmangel bei der Bahn so arg, dass Züge ausfallen mussten. Damit künftig genügend Personal parat steht, organisiert die Deutsche Bahn in Bremen am Dienstag ein Last-Minute-Casting für Ausbildungssuchende.