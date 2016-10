Zum Jahresbeginn 2017 werden die Fahrpreise für ein Bahnticket in Niedersachsen und Bremen angehoben. (dpa)

Fahrten mit dem Regionalzug in Niedersachsen werden vom kommenden Jahr an geringfügig teurer. Der für die meisten Verbindungen gültige Niedersachsentarif wird zum 1. Januar 2017 um durchschnittlich 0,54 Prozent erhöht, teilte der Tarifverbund am Mittwoch mit. Einzelfahrtscheine werden im Schnitt um 1,25 Prozent teurer, Wochen- und Monatskarten um 0,55 Prozent. Die Preise für die Fahrradtageskarte (4,50 Euro) und das Niedersachsen-Ticket (23 Euro) bleiben konstant.

Unterdessen erhöht der für Bremen und das Umland zuständige Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) die Fahrpreise für Busse und Bahnen ab Anfang 2017 um durchschnittlich 1,7 Prozent.

Im Fernverkehr verlangt die Deutsche Bahn ab Mitte Dezember durchschnittlich 1,3 Prozent mehr. Wer über die Grenzen von Verkehrsverbünden hinaus in Regio-Zügen unterwegs ist, etwa von Niedersachsen nach Hessen oder Nordrhein-Westfalen, zahlt von Mitte Dezember an durchschnittlich 1,9 Prozent mehr. (dpa/lni)