Die Teilinbetriebnahme des Neubaus könnte sich verzögern. (Roland Scheitz)

Die Teilinbetriebnahme des Neubaus des Klinikums Bremen-Mitte muss möglichweise verschoben werden, weil die Raumlufttechnik Probleme bereite. Das teilte die Gesundheit Nord gGmbH (Geno) am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag hatte es eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrates gegeben.

Zuvor war die Vorsitzende, Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt, von der Geschäftsführung der Gesundheit Nord über ein Problem am Neubau informiert. So wurde bei einer Materialprüfung festgestellt, dass die bereits eingebauten Belüftungsanlage fehlerhaftes Material enthalte. Dadurch hätten sich in den Lüftungskanälen kleine Haarrisse ergeben. „Um diese Undichtigkeit zu beheben, werden wir das Raumluftsystem fachgerecht sanieren lassen und möglicherweise zum Teil wieder ausbauen müssen“, sagte Robert Pfeiffer, Geschäftsführer Infrastruktur und Technologien der Geno.

Die Sanierung soll in Zusammenarbeit von Sachverständigen und der Baufirma zügig erfolgen. Eine Entscheidungsgrundlage für das Vorgehen soll bis Ende des ersten Quartals 2017 vorliegen, teilte Senatorin Quante-Brandt mit. „Es ist wichtig, dass jetzt schnell gehandelt wird und genauestens untersucht wird, welche Methode angewendet werden soll, um das Problem grundlegend zu lösen. Das Ziel ist, eine Bauzeitenverlängerung zu minimieren.“ Allerdings müsste der Zeitplan für die schrittweise Inbetriebnahme des neuen Gebäudes wahrscheinlich überarbeitet werden. Damit könnte die Teilinbetriebnahme, die eigentlich für Ende 2017 geplant war, noch einmal verschoben werden. Allerdings soll das nicht die Gesamtinbetriebnahme Ende 2018 gefährden.

Ursprünglich sollte der Neubau bereits 2014 fertiggestellt sein. Auch bei den Kosten wurde nachjustiert: Eigentlich sollte der Bau 230 Millionen Euro kosten, inzwischen werden 300 Millionen Euro veranschlagt.