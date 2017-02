Der Streit über die Zukunft der Platanen könnte in die nächste Runde gehen. (Michael Galian)

Seit Monaten schon schwelt der Streit zwischen der Baubehörde und den Bürgern. Die Behörde will die Bäume für den Hochwasserschutz und die Umgestaltung der sogenannten Stadtstrecke zwischen Rotes-Kreuz-Krankenhaus und Eisenbahnbrücke opfern. Einem Gutachten zufolge sind einige Bäume zudem krank und müssten deshalb gefällt werden. Die Bürgerinitiative zweifelt an den Darstellungen aus dem Haus von Senator Joachim Lohse (Grüne) und fordert eine hochwassergerechte Umgestaltung des Ufers unter Einbeziehung der vorhandenen Bäume.

Am Freitag hatte die Behörde den Entwurf eines Berliner Büros für die künftige Gestaltung vorgestellt. Er sieht vor, die meisten Platanen zu opfern, allerdings soll jeder Baum an der Stadtstrecke durch eine Neuanpflanzung ersetzt werden, es soll sich um Spitzahorne handeln.

Nach Einschätzung der Bürgerinitiative reicht dies aber nicht aus, um den Verlust der deutlich älteren und somit größeren Platanen zu kompensieren. Ein Vertreter der Bürgerinitiative hat am Donnerstag eine Petition an die Bremische Bürgerschaft gerichtet mit dem Ziel, das Thema noch einmal ins Parlament zu bringen. Die Mitzeichnungsfrist endet am 23. März.

Die Baubehörde wird die Umgestaltung der etwa 1,8 Kilometer langen Stadtstrecke frühestens 2020 in Angriff nehmen können. Das Projekt werde in mehreren Bauabschnitten einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren beanspruchen und rund 36 Millionen Euro kosten, hieß es am Freitag.