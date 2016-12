An manchen Stellen ist das neue Klinikum-Mitte noch Baustelle: ein Rundgang durch den Neubau. (Roland Scheitz)

Als wenn er dort leben würde: Als Leiter des besonderen Projektmanagements weiß Michael Bester-Voß so ziemlich alles über den neuen Klinikbau an der Bismarckstraße. Und sein Wissen teilt er gern mit Teilnehmern der regelmäßigen Sonntagsführungen durch den Neubau am Klinikum Bremen-Mitte. Bis Mai stehen Führungstermine – und alle sind bereits ausgebucht. Sondergruppen haben aber noch Chancen, die Baustelle zu besuchen.

Die 16 OP-Säle, Patientenzimmer, die Technikzentralen sowie die Flure und Räume, in denen nach Inbetriebnahme kein Patient und kein Angehöriger Zugang haben werden, können Besucher inspizieren. In manchen Bereichen ist noch nicht viel zu sehen. Wie zum Beispiel im Keller, wo künftig die Pathologie und die Strahlenräume untergebracht sind. Extra dicke Wände mit Bleikern sollen vor den Strahlen schützen. Diese Räume seien eben wegen dieses Bleikerns im Keller untergebracht, sagt Michael Bester-Voß. Hätte man sie überirdisch anlegen wollen, hätte es ganz andere Anforderungen an die Statik des Neubaus gegeben. So gut wie fertig sind die neuen Patientenzimmer. Zwei Patienten teilen sich ein Zimmer mit Bad. Und damit es keinen Streit gibt, bekomme jeder Patient seinen eigenen Fernseher.

Keine Führung ist wie die andere, die Baustelle verändert sich. Selbst während der Insolvenz eines Bauunternehmens und anderer Komplikationen habe die Baustelle keinen Tag still gestanden, sagt der Projektleiter. In der ersten Jahreshälfte 2017 sollen die baulichen und technischen Abnahmen erfolgen. Ab Sommer sollen die Maschinen anlaufen und Ende des Jahres die ersten Patienten in den Neubau umziehen.

Sondergruppen, wie etwa Architekturstudenten, können sich bei Karin Meyer unter Telefon 497 810 12 melden. Allgemeine Sonntagsführungen werden auf www.gesundheitnord.de unter „Krankenhäuser & Zentren“ und dann „Klinikum Bremen-Mitte“ bekannt gegeben.