Testpersonen hatten das Bremer Wallforum auf seine Barrierefreiheit überprüft. (Roland Scheitz)

Der Verein Selbstbestimmt leben, der Blinden- und Sehbehindertenverein und die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen (LAGS) kritisieren die mangelnde Barrierefreiheit des Gebäudes nach den Umbauarbeiten. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Baubehörde. Bei der Prüfung des Bauantrags seien die Belange von körperlich oder sinnlich beeinträchtigten Menschen nicht beachtet worden, sagt Arne Frankenstein, Vorsitzender des Vereins Selbstbestimmt leben.

Bereits im Februar hatte Frankenstein gemeinsam mit dem Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück viele Mängel am Forum am Wall festgestellt. Besonders im Fokus stand eine frei schwebende Treppe zu einem Stelzenhaus. Diese sei entgegen der Vorschriften nicht unterbaut und daher von sehbehinderten Menschen nicht mit dem Taststock fühlbar, was eine Verletzungsgefahr darstelle.

Die Verbände berufen sich bei ihrer Kritik auf die Landesbauordnung: Demnach könne von Vorschriften zur Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden nur dann abgesehen werden, wenn die Maßnahmen einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen. Das sei beim Forum am Wall jedoch nicht der Fall, da es vor dem Umbau weitgehend barrierefrei war, sagt Dieter Stegmann, Vorsitzender der LAGS.

Behindertenverbände wollen Verfahren abwarten

Bei der Betreiberfirma des Forums am Wall, der Wallhaus GmbH, zeigte man sich am Dienstag überrascht. Von dem Widerspruch der Behindertenverbände gegen die Baugenehmigung habe sie nichts gewusst, sagt Geschäftsführerin Annika Reineberg. Der Bauantrag sei ordnungsgemäß geprüft worden und sie gehe davon aus, dass das Bauamt dabei nach den Vorschriften gehandelt habe. Bei der Prüfung seien viele Stellen einbezogen worden – der Landesbehindertenbeauftragte gehörte allerdings nicht dazu, da sich das Forum am Wall in einem privaten Gebäude befindet und private Bauherren nicht dazu verpflichtet sind, den Beauftragten hinzuzuziehen.

Die Behindertenverbände wollen nun die Entscheidung der Behörde in dem Widerspruchsverfahren abwarten. Anschließend werde entschieden, ob von dem Recht einer Verbandsklage Gebrauch gemacht wird und der Fall vor das Verwaltungsgericht geht.