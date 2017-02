Die "Parzelle Eins" in Bremen-Walle darf nicht länger als Versammlungsort genutzt werden. (Otto Belina)

Per Verfügung hat die Baubehörde verboten, das nur für den Imbissbetrieb zugelassene Gebäude als Versammlungsort zu nutzen, konkret: als Vereinsheim, Clubraum oder Partyraum. Wird das Verbot nicht beachtet, droht in jedem einzelnen Fall eine Strafe von 1300 Euro. Zusätzlich beugt ein sogenanntes präventives Verbot jeglichem Versuch vor, die Nutzung als Imbissstand aufzugeben, um den Klinkerbau doch noch als Rockertreff einzurichten. Ein Verstoß dagegen kann als Ordnungswidrigkeit sogar mit einer Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro geahndet werden.

Das sofort wirksame präventive Verbot gibt der Polizei zugleich die Handhabe, gegen Rocker-Versammlungen unverzüglich vorzugehen. Für den Sprecher des Bauressorts, Jens Tittmann, ist klar: „Als Versammlungsort ist die Parzelle damit nicht mehr brauchbar.“ Die Verbotsverfügung sieht er als erfolgreichen Abschluss der guten Zusammenarbeit zwischen seiner Behörde und der Polizei. „Diesen Tag können wir uns im Kalender rot anstreichen.“

Rocker-Aktivitäten haben in Walle für Unruhe gesorgt

Seit Sommer vergangenen Jahres hatten die Rocker-Aktivitäten in Walle für Unruhe gesorgt. Befürchtet wurde, dass sich die Hells Angels nach der Zwangsschließung ihrer Clubräume 2012 in Walle neu einnisten würden. Bereits im September 2016 stellte sich bei einem Ortstermin heraus, dass im Gebäude kräftig umgebaut worden war. Das Imbissmobiliar war verschwunden und durch eine Theke sowie eine Polstersitzgruppe ersetzt worden – ein klarer Verstoß gegen die Nutzungsvorschriften im Kleingartengebiet.

Gepachtet wurde der frühere Imbiss von einer Frau, die mit einem Hells Angels-Mitglieds verheiratet sein soll. Die Baubehörde geht davon aus, dass der Eigentümer über ihren Hintergrund nicht orientiert war. Der Imbissbetrieb war 2015 eingestellt worden, der Eigentümer hat laut Tittmann vermutlich mit einer Wiederbelebung des aufgegebenen Imbissstandorts an der Waller Straße gerechnet. „Nach unseren Erkenntnissen hat er die Parzelle Eins in gutem Glauben an die Frau verpachtet.“

Bereits 2013 hatte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den „Hells Angels ­Motorcycle Club Westside“ nach gewalttätigen Auseinandersetzungen im Rockermilieu verboten. Ebenfalls untersagt wurden Neugründungen oder die Bildung von Ersatzorganisationen. Seit dem Verbot durften sich Mitglieder der Bremer Hells Angels mit Kennzeichen ihres Klubs nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Das Verbot gilt aber nur für Bremer Hells Angels, auswärtige Rocker sind davon ausgenommen. Die Bremer Clubmitglieder umgingen das Verbot, indem sie Kutten niedersächsischer Vereine trugen.