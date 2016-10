Besonders nach Werder-Heimspielen ist das Gewusel auf dem Bremer Freimarkt groß. (Frank Thomas Koch)

Im Durchschnitt gehen 120.000 Menschen am Tag durch den Bremer Hauptbahnhof. Während des Bremer Freimarktes vom 14. bis zum 30. Oktober werde sich die Zahl verdoppeln, sagt Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion. Da könne es eng werden und zu Gedränge kommen. An den Toiletten oder dem Geldautomaten etwa entstünden schnell lange Schlangen und Staus.

Wenn bei den Werder-Heimspielen am 15. und 29. Oktober zusätzlich Fußball-Fans am Hauptbahnhof ankommen, will die Bundespolizei den Durchgang einspurig machen, um Rettungswege freizuhalten. Dann geht es nur noch in Richtung Bürgerweide. „Kurzzeitig müssen die Freimarkt-Besucher dann durch den Gustav-Deetjen-Tunnel zurück in die Innenstadt“, sagt Jureczko. Zu den Hauptzeiten sollen Passanten am besten keine Fahrräder mitnehmen.

Die Bundespolizei bekommt Verstärkung aus Hannover, um zusätzliche Kräfte im Einsatz zu haben. Ein Hauptaugenmerk liege neben den Taschendiebstählen auf betrunkenen Personen. 2015 sei beispielsweise ein alkoholisierter Mann an der Bahnsteigkante eingeschlafen.