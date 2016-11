Wenn es nach dem Hemelinger Beirat geht, soll das Gelände der Galopprennbahn nicht bebaut werden. (Frank Thomas Koch)

Vorausgegangen war eine kontroverse Diskussion der Fraktionen und der Bevölkerung. Sechs Anträge hatten die Abgeordneten des Stadtteilparlaments zu diskutieren. Dabei reichten die Beschlussvorlagen von einer generellen Ablehnung (CDU) bis hin zu einer Zustimmung der Bebauung unter bestimmten Voraussetzungen (Grüne). Und zunächst zeichnete sich tatsächlich keine gemeinsame Lösung ab, zu unterschiedlich schienen die Standpunkte. Die Meinungen gingen dabei auch innerhalb der Fraktionen auseinander.

Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) drückte aus, was im Beirat und in der Bevölkerung zum größten Teil Konsens war: „Man muss vorher mit den Menschen sprechen, bevor man einen Beschluss fasst und die Galopprennbahn platt macht und erst dann die Menschen beteiligt.“ So entstünde der Eindruck, dass im „Elfenbeinturm“ entschieden würde.

Die Baudeputation wird im November über den Planfeststellungsbeschluss beraten – die Zustimmung gilt als sicher. Damit wäre der Weg frei für eine Kündigung des Pachtvertrags mit dem Rennverein. Danach sehen die Planungen einen Beteiligungsprozess zur Bebauung vor.

Stadtplanerische Aktivitäten in Hemelingen erwünscht

Nach einer Sitzungsunterbrechung formulierten die Fraktionen noch im Saal einen gemeinsamen Antrag, der mit Stimmenthaltung der Grünen einstimmig angenommen wurde. Dieser Beschluss begrüßt grundsätzlich stadtplanerische Aktivitäten in Hemelingen, fordert für jede Planung aber den aktiven Einbezug der Bevölkerung, den Erhalt von Grünflächen und lehnt einen Planfeststellungsbeschluss zur Galopprennbahn zum derzeitigen Zeitpunkt ab.

Beiratssprecher Uwe Jahn (Jonas Völpel)

Vor einer möglichen Kündigung des Pachtvertrags sollen Beirat und Bürger beteiligt werden. Am Freitag bekräftigte unterdessen ein anderer Pächter seine Entschlossenheit: „Wir wollen die Anlage weiterbetreiben“, erklärte auf Nachfrage David Müller, Manager der Golf Range auf dem Gelände der Rennbahn.

Am Montag um 19 Uhr wird die Galopprennbahn Thema einer gemeinsamen Informationsveranstaltung der Bau- und der Wirtschaftsbehörde im Speisesaal der Werkstatt Bremen in der Georg-Gries-Straße 1 sein.