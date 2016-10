Mitglieder des Rockerclubs Hells Angels haben die "Parzelle Eins" an der Waller Straße in den vergangenen Monaten renoviert und sich dort mehrfach getroffen. (Frank Thomas Koch)

Ursprünglich hatte sich der Beirat in Walle dafür ausgesprochen, die Aktivitäten der Hells Angels an der „Parzelle Eins“ nicht zu verhindern, sondern lediglich zu „begleiten“. Mitglieder des Rockerclubs hatten das Lokal an der Waller Straße in den vergangenen Monaten renoviert und sich dort mehrfach getroffen. Jetzt hat bei den Lokalpolitikern offenbar ein Sinneswandel eingesetzt.

Der Stadtteilbeirat begrüße die Entscheidung des Bauressorts, dass die geplante Nutzung als Versammlungslokal nicht zulässig sei, teilte Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD) mit. Laut Behörde ist lediglich eine Nutzung als Imbiss erlaubt (wir berichteten). Zudem sprachen sich SPD, Grüne, CDU und Linke für polizeiliche Kontrollen an diesem Ort aus, da diese einen möglichen Bandenkrieg mit verfeindeten Rockergruppen verhindern könnten.

Einen Bürgerantrag der Pächterin der „Parzelle Eins“ lehnten die Lokalpolitiker ab. Darin hatte die Frau den Beirat aufgefordert, die „anhaltende öffentliche Diffamierung“ ihrer Gaststätte einzustellen und sich für ein Ende der Maßnahmen durch Polizei und Behörden einzusetzen. Die Pächterin stammt aus Buchholz und bietet dort Massagen und Meditationen in ihrer Praxis an. Mit einigen Rockern des Hells-Angels-Charters MC Westside aus Delmenhorst ist sie nach eigenen Angaben befreundet.