Ihr Mut zu einem ungewöhnlichen Konzept wurde am Dienstagabend belohnt: Für ihren nachhaltigen Friseursalon wurden Lisa Hardtke (links) und Miriam Engelhardt mit dem zehnten Belladonna-Gründerinnenpreis ausgezeichnet. (Christina Kuhaupt)

Der Name stand noch vor der Idee. Als Lisa Hardtke und Miriam Engelhardt im Jahr 2007 spaßeshalber überlegten, wie ein gemeinsames Unternehmen – sollte es jemals eines geben – heißen würde, waren sie sich schnell einig: Ubeo. „Wir haben nach einem Wort gesucht, das unser Lebensgefühl auf den Punkt bringt“, sagt Hardtke. Für Freiheit und Unabhängigkeit sollte es stehen. Als kein Wort so recht passen wollte, erfanden sie einfach ein neues. Wie sie ihr gemeinsames Friseurgeschäft taufen würden, stand deshalb sofort fest. Seit 2012 betreiben sie den Salon Ubeo in der Hamburger Straße in Peterswerder. Und der läuft inzwischen so gut, dass die beiden Geschäftsführerinnen seit einem Jahr keine neuen Kunden aufnehmen können.

Für ihren Erfolg wurden sie am Dienstagabend mit dem zehnten Belladonna-Gründerinnenpreis ausgezeichnet. Vor mehr als 200 Gästen übergaben Martin Günthner, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, und Janet Wilhelmi, Direktorin des Kundenservice der Sparkasse Bremen, den mit 5000 Euro dotierten Preis in der „Bel Etage“ am Brill. Seit 2006 verleiht Belladonna, das Kultur- und Bildungszentrum für Frauen, den Preis, um auf erfolgreiche Existenzgründerinnen aufmerksam zu machen. Zum zehnten Jubiläum des Preises kamen alle ehemaligen Preisträgerinnen zusammen.

Verzicht auf Chemie

Acht der zehn prämierten Unternehmen sind noch immer erfolgreich am Markt, hebt Belladonna-Geschäftsführerin Maren Bock hervor. Über die diesjährigen Gewinnerinnen sagt sie: „Die beiden jungen Frauen haben uns sehr bewegt.“ Ihr Salon sei ein Friseurgeschäft der besonderen Art: „ungewöhnlich und erfrischend“.

Ungewöhnlich ist die Geschichte von Ubeo tatsächlich: Hardtke ist studierte Betriebswirtin, Engelhardt Friseurmeisterin. Beide hatten sie nie so ganz das Gefühl, das Richtige zu machen. Während Hardtke 2011 an ihrer Bachelorarbeit schrieb, wurde ihr klar, dass sie sich beruflich umorientieren will: „Ich habe schon während des Studiums gemerkt, dass ich einfach kein Schreibtischmensch bin.“ Gleichzeitig entwickelte auch Engelhardt Lust darauf, sich weiterzuentwickeln. „Miriam hat überlegt, ob sie auch noch studiert“, sagt Hardtke. „Da habe ich zu ihr gesagt: Ich habe zwar studiert, aber mein Job macht keinen Spaß – deiner schon.“

Geboren wurde die Idee zu Ubeo im gemeinsamen Urlaub – in Mexiko. Zusammen erstellten sie einen Businessplan; das nötige Startkapital bildete ein Privatkredit. Anderthalb Jahre feilten sie an ihrem Konzept, bis sie Ubeo am 1. August 2012 eröffnen konnten. Ihre Idee: ein umweltbewusster Friseursalon.

„Unsere Produkte und unser Umgang mit Ressourcen sind rundum auf Nachhaltigkeit ausgelegt“, sagt Hardtke. Ausschließlich umweltfreundliche Haarpflegeprodukte kommen bei Ubeo zum Einsatz. „Wir verzichten auf Chemie, wo wir können", sagt Hardtke. Gleiches gelte für Plastik. Nur recycelte Alufolie kommt in ihrem Salon zum Einsatz, außerdem energiesparende Geräte. Auch ihre Kunden ermuntern sie dazu, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Shampooflaschen können im Salon wiederbefüllt werden. „Das spart sogar noch drei Euro pro Kauf“, sagt Engelhardt.

Mitarbeiter gesucht

Ihr Konzept stößt in Bremen auf großen Zuspruch. Um die 18 000 Euro Umsatz machen sie im Schnitt monatlich. Den Durchbruch brachte der Innovationspreis der Handwerkskammer, der den Gründerinnen 2013 verliehen wurde. „Das war unser Sprungbrett“, sagt Engelhardt. Knapp 1500 Kunden hat der Salon heute. Und es wären noch mehr, wären die Gründerinnen nicht seit einem Jahr gezwungen, neue Interessenten abzuweisen. „Unsere Kapazitäten sind einfach völlig erschöpft“, sagt Engelhardt. Neun Stunden arbeiten sie täglich. An Urlaub sei in den ersten Jahren nicht zu denken gewesen. Schuld sei das zu kleine Team. Zwei Auszubildende beschäftigen Hardtke und Engelhardt aktuell, am liebsten hätten sie aber längst weitere Mitarbeiter eingestellt.

„Unser großes Problem ist die Mitarbeitersuche“, sagt Hardtke. „Diejenigen, die das Umweltbewusstsein mitbringen, wollen nicht nur Haare schneiden, sondern haben oft größere Ambitionen und wollen selbstständig arbeiten.“ Mit dem Preisgeld wollen sie die Suche nach geeignetem Personal noch einmal ankurbeln. Sie wollen einen kleinen Film über Ubeo produzieren und ihn online und vielleicht auch in regionalen Kinos zeigen.

Für die Zukunft träumen sie von einer zweiten Filiale – und von einer eigenen Friseurakademie. „Wir möchten eine Ausbildung anbieten, in die auch betriebswirtschaftliche und nachhaltige Aspekte einfließen„, sagt Engelhardt. Letztere würden in der klassischen Ausbildung bislang viel zu wenig berücksichtigt. Die „Revolution der Friseurbranche“ nennen sie ihre Vision scherzhaft. Verwirklichen wollen sie die von Bremen aus. „Hier bleiben wir„, sagt Hardtke. „Bremen ist definitiv unsere Stadt.“