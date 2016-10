Christine Krohne hat das Bremer Beratungsbüro vor drei Jahren aufgebaut. (Frank Thomas Koch)

Es sind Fälle, wie dieser, mit denen sich Christine Krohne beschäftigt: Das Jugendamt nimmt ein Kind aus einer Familie, weil sie bei der Mutter ein Alkoholproblem vermutet. Der Junge lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung. Später stellt sich heraus: Die Mutter hat eine schwere Krankheit, aber sie ist nicht alkoholabhängig. Und sie will, dass ihr Sohn so schnell wie möglich wieder bei ihr lebt. Die Fachkräfte haben aber schon weit in die Zukunft geplant: Der Junge soll in der Einrichtung bleiben. Die Mutter ist verzweifelt, fühlt sich unverstanden. Und das ist genau der Moment, wo Christine Krohne ins Spiel kommt.

Vor drei Jahren baute die Sozialpädagogin das Bremer Beratungs- und Beschwerdebüro für Erziehungsfragen (BeBeE) auf, Träger ist der Wohlfahrtsverband Paritätischer Bremen. „Eltern und Jugendliche sind in dem Kinder- und Jugendhilfesystem oft hilflos und sehr allein“, sagt Christine Krohne. Ziel der Einrichtung ist es, ihre Rechte zu stärken, sie in dem Prozess zu begleiten und sie zu unterstützen.

Einrichtung soll bleiben

Drei Jahre lang förderte die Aktion Mensch das Büro, zum 1. November verliert es seinen Projektstatus. Nun ist klar: Die Einrichtung soll es dauerhaft geben, die meisten freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe beteiligen sich an der Finanzierung, die wiederum können sich das Geld über die Entgelte von der Sozialbehörde zurückholen. „Wir freuen uns, dass nicht nur die freien Träger, sondern auch die senatorische Behörde sagt, wir brauchen das Beratungsbüro“, sagt Christine Krohne.

Das Büro soll eine Augenhöhe zwischen den Beteiligten herstellen, zwischen Fachkräften und Familien, die Hilfe brauchen. „Die ist strukturell nicht gegeben“, sagt Wolfgang Luz, Vorstand des Paritätischen Bremen. Schon vor zehn Jahren sei deshalb in der Bremer Heimkonferenz über solch eine Einrichtung, die zwischen Eltern und dem Jugendamt, beziehungsweise den freien Trägern vermittelt, gesprochen worden.

Ein Gleichgewicht herstellen

„Alle Beteiligten sind unterschiedlich gut ausgestattet mit Macht. Die Aufgabe des Büros ist es, ein Gleichgewicht herzustellen. Wenn es Konflikte gibt, muss es eine unabhängige Stelle geben, die berät.“ Deshalb seien sich die freien Träger und die Sozialbehörde einig gewesen, dass es das Büro auch nach den drei Projektjahren weiter geben soll.

In 171 Fällen haben Christine Krohne und die ehrenamtlichen Helfer des Büros seit März 2014 Eltern und Jugendliche, Großeltern und Pflegeeltern beraten. „Ein sehr geringer Teil gemessen an der Zahl der Jugendhilfemaßnahmen in Bremen“, sagt Krohne. „Es gibt ganz viele Fälle, wo es positiv verläuft, wo Jugendamt oder freier Träger und Eltern gut miteinander arbeiten.“ In wie vielen Fällen das Jugendamt Kinder- und Jugendhilfen veranlasst, lasse sich schwer in einer Zahl fassen, sagt der Sprecher der Sozialbehörde, Bernd Schneider. Doch so viel könne er sagen: Jedes Jahr gebe es viele Tausende Kontakte zwischen Familien und Jugendamt.

Mehr als die Hälfte der Ratsuchenden kamen, weil sie in einem Konflikt mit dem Jugendamt standen. Oft zeige sich im Gespräch dann, dass es noch mit anderen Beteiligten Konflikte gebe, sagt Krohne. Aber das Jugendamt stehe oft im Fokus. „Die Casemanager im Jugendamt treffen Entscheidungen, die die Familie nicht gut findet. Dadurch haben sie bei der Familie schnell einen negativen Ruf. Auch wenn die Entscheidung zum Beispiel auf Berichten einer Einrichtung beruht.“ Solche Entscheidungen zu erklären, sie zu übersetzen für Menschen, denen das Sozialgesetzbuch VIII nicht so vertraut ist, wie den Fachleuten, das ist Christine Krohnes Job.

Rückführung von Kindern in Familien ist schwierig

Manchmal reicht dafür eine Beratung am Telefon, andere Fälle begleitet sie über Monate hinweg, einen besonders komplexen Fall bereits seit zweieinhalb Jahren. Bei der Mehrzahl der Fälle reicht ein Telefonat nicht: Manche Eltern fühlten sich vom Jugendamt unter Druck gesetzt, einer bestimmten Kinder- oder Jugendhilfemaßnahme zuzustimmen, andere waren unzufrieden mit dem Hilfeplan, wieder andere konnten Entscheidungen des Jugendamtes nicht nachvollziehen.

So wie die Mutter, die ihren Sohn wieder bei sich haben will. „Wir bewerten nicht: Wer hat Recht, wer hat Unrecht?“, sagt Christine Krohne. „Sondern wir fragen: Wie kam es zu dieser Entscheidung?“ In diesem Fall fragten sie nach, warum der Junge noch so lange in der Einrichtung bleiben soll, die Krankheit der Mutter war für das Beratungsbüro kein ausreichendes Argument. Die Rückführung von Kindern in die Familien sei oft ein schwieriger Punkt, das merkten sie in der Beratung, sagt Krohne. Eben weil es so ein emotionales Thema ist.

Christine Krohne und ihre Mitarbeiter hören sich die Fälle der Eltern und Jugendlichen an, lassen sich Unterlagen und Dokumente zeigen, telefonieren mit dem Mitarbeiter des Jugendamtes oder des freien Trägers oder begleiten die Eltern zu Terminen mit den Sachbearbeitern. Das helfe manchmal schon, weil die Eltern sich gegenüber mehreren Fachkräften dann nicht mehr so alleine fühlen, sagt Krohne. Oft wüssten sie gar nicht, ob sie in solchen Konferenzen etwas sagen, ob sie widersprechen dürfen. In vielen Fällen werde einfach zu wenig miteinander gesprochen.

Manchmal bleibt nur das Gericht

„Anfangs waren die Casemanager oft skeptisch, wenn sie hörten, dass wir mitkommen“, erinnert sich Christine Krohne. „Aber wir wollen niemanden anprangern oder die Arbeit bewerten. Oft sitzen wir nur dabei, schreiben mit und reflektieren das Gespräch hinterher mit den Eltern.“ So ein Gespräch dauere manchmal zwei Stunden, behandle viele Themen und sei emotional belastend. Da helfe es, sich nachher noch einmal in Ruhe darüber auszutauschen. Manchmal erreichen Krohne und ihre Mitarbeiter eine Einigung zwischen Eltern und Jugendamt. Manchmal raten sie den Eltern auch, sich juristischen Beistand zu holen, um ihre Rechte vor Gericht durchzusetzen.

Der Fall der kranken Mutter, die möchte, dass ihr Sohn wieder bei ihr lebt, ist noch nicht abgeschlossen. Der Junge lebt immer noch in einer Jugendhilfeeinrichtung, ein Therapeut sagt, es sei gut für ihn, wenn er dort noch ein, zwei Jahre bliebe. Christine Krohne sagt, der Mutter tue es gut, mit einer unabhängigen Person über ihre Situation zu sprechen. Mit jemandem, der ihr hilft, die Begründungen des Jugendamts nachzuvollziehen. Auch wenn sie ihren Sohn deshalb nicht weniger vermisst.

