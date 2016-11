Es drohte ein langwieriger Mammutprozess mit dem Durchforsten wahrer Aktenberge. Doch nun könnte das Verfahren vor dem Landgericht gegen die 37-jährige Chefin zweier Pflegedienstgesellschaften doch zügig über die Bühne gehen. Die Prozessbeteiligten verständigten sich am Donnerstag auf folgenden Deal: Die Angeklagte legt ein umfassendes Geständnis ab. Im Gegenzug erhält sie eine Strafe, die nicht höher liegt als viereinhalb bis fünfeinhalb Jahre Haft. Dazu kommt eine Geldstrafe zwischen 240.000 und 432.000 Euro.

Die Beschuldigte begann sofort, ihren Teil der Abmachung einzulösen. Sie räumte rund 900 der ihr vorgeworfenen 1146 Straftaten ein. Es geht dabei um gewerbsmäßigen Betrug. Die Geschäftsführerin zweier Pflegedienst-Gesellschaften hat in Bremerhaven, Cuxhaven und Loxstedt mit Krankenkassen Pflegeleistungen abgerechnet, die nur teilweise oder gar nicht erbracht wurden. Den für die Pflegekassen entstandenen Schaden taxiert die Staatsanwaltschaft auf über 800000 Euro. Die 900 Fälle, die die Beschuldigte gestanden hat, haben daran einen Anteil von etwa 600000 Euro.

Haftaufschub für Schwangere?

Nicht Gegenstand der Verständigung, aber für die Angeklagte gleichwohl von Bedeutung, dürfte sein, was der Vorsitzende Richter Thorsten Prange außerdem zur Sprache brachte: Die Möglichkeit eines Haftaufschubs bis zum 30. Juni 2016. Die 37-Jährige, die seit Anfang September in Untersuchungshaft sitzt, ist schwanger. Sie erwartet ihr Kind am 31. Dezember. Gibt es den Aufschub, könnte sie ihr Kind zur Welt bringen, bevor sie ihre Haftstrafe antritt.

Vor Gericht schilderte die Angeklagte zunächst ihre geradezu märchenhafte Karriere. Direkt nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester machte sie sich als 20-Jährige in der Pflege selbstständig. „Ganz klein, ich habe erstmal nur fünf, sechs Kunden gepflegt.“ Im Jahr 2000 war das, und wie sich zeigen sollte, gab es großen Bedarf an dieser Form der ambulanten Pflege. Immer mehr Kunden meldeten sich, sie stellte ihre ersten Mitarbeiterinnen ein.

Nur drei Jahre später war daraus ein 4,4 Millionen-Projekt „altersgerechtes Wohnen“ geworden, das sie mit einem Bauunternehmer in Bremerhaven verwirklichte. 42 barrierefreie Wohnungen nebst Gastronomie in einem Gebäude. Aber auch das war nur der Anfang. Fortan standen die Investoren bei ihr Schlange. Am Ende war sie Geschäftsführerin von zwei Gesellschaften, die mit 210 Mitarbeitern täglich zwischen 600 und 700 Kunden betreute. Alles habe sich unglaublich schnell entwickelt, erzählte die 37-Jährige. „Wie ein Tsunami“.

Und sie immer mittendrin. Für alles zuständig, für alle Ansprechpartnerin und dies alles ohne jede kaufmännische Ausbildung. Die vielen Verträge, Kredite, Zahlungsverpflichtungen, Gehälter... Aus heutiger Sicht war es ein Hamsterrad, aus dem es kein Entrinnen gab, sagte sie. Bis zum 2. September, als die Geschäftsführerin verhaftet wurde.

Einen Zeitpunkt, wann die Betrügereien begonnen haben, konnte sie auf Nachfrage des Gerichts nicht nennen. Das habe sich so ergeben. Irgendwann seien Kunden mit der Bitte um Leistungen auf sie und ihre Mitarbeiterinnen zugekommen, die nicht von der Pflegekassen abgedeckt waren. Etwa, die Wohnung zu reinigen oder einen Spaziergang zu machen. Das habe man dann als Pflegeleistungen abgerechnet, auf die der Kunde ein Anrecht hatte, wie zum Beispiel eine Dusche. „Robin-Hood-Prinzip“ nannte sie dies: „Wir wollten den Kunden etwas Gutes tun, ihnen das geben, was sie brauchten.“

„Hässliches Verhalten“

Listen über die nicht erbrachten Leistungen habe sie nicht geführt und sei heute selbst erschrocken über das erschreckende Ausmaß, beteuerte die 37-Jährige. Mehrfach betonte sie, wie leid es ihr tue, ihre Mitarbeiter da mit reingezogen zu haben. Sie allein trage die Verantwortung.

Doch so pauschal wollte das Gericht sie nicht davonkommen zu lassen. „Wer war für das Abrechnungsverfahren verantwortlich? Wie groß war Ihr Anteil daran? Wie haben Sie dabei auf Ihre Mitarbeiter eingewirkt? Wofür wurden die Gelder verwendet?“, hakte der Vorsitzende Richter nach. Dies nicht zuletzt auch mit Blick darauf, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen mehrere der ehemaligen Mitarbeiter der Angeklagten führt. Doch vorerst blieben diese Fragen unbeantwortet.

Zur Sprache kam dafür ein Detail, das so gar nicht nach Robin Hood klang: Im Juni 2014 wurden die Geschäftsräume der Unternehmen durchsucht. Ab diesem Zeitpunkt wusste die Angeklagte von den Ermittlungen gegen sie – und versuchte, die Verantwortung für die Betrügereien auf eine ihrer Führungskräfte abzuwälzen, die zu diesem Zeitpunkt mit Burnout krankgeschrieben war. „Das war ein hässliches Verhalten von mir“, räumte die 37-Jährige ein. Aber das habe sie damals nicht so gesehen. „Das war ein Reflex zum Selbstschutz.“

Offene Worte, die der Vorsitzende Richter bei der Unterbrechung der Verhandlung ausdrücklich honorierte. Trotzdem forderte er die 37-Jährige noch einmal eindringlich dazu auf, einen wirklichen Schlussstrich zu ziehen und nichts unter den Teppich zu kehren. Die nächste Gelegenheit dazu hat sie am 16. November, dem zweiten Verhandlungstag.

Zur Sache: Was ist eine Verständigung?