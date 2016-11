In Bremen-Osterholz hatte ein Fahrer in einer Kurve der Ludwig-Roselius-Allee die Kontrolle über sein Auto verloren. Dabei rammte er Verkehrsschilder, einen Stromkasten und einen Ampelmast. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum. Die beiden 19 und 30 Jahre alten Insassen flüchteten zu Fuß, doch die Polizei stellte sie in der Nähe des Unfallortes.

Da keiner der Alkoholisierten zugab, dass Auto gelenkt zu haben, wurde bei den Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Der Unfallwagen, ein Daimler, wurde zur Spurensuche sichergestellt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wk/dpa)