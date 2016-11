Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei sucht nach Zeugen Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Huchting

Heinz-Peter Petrat

Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat am Sonnabendabend eine Tankstelle an der Oldenburger Straße in Huchting überfallen.