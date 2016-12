Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) will eine zusätzliche Schule einrichten (Jörg Carstensen/dpa)

Über die fehlenden Grundschulplätze im Bremer Westen soll nun im kommenden Jahr entschieden werden. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) will in Gröpelingen eine zusätzliche Schule einrichten. Bis diese gebaut ist, sollen die Kinder einerseits in einem Gebäude an der Humannstraße und andererseits in Containern bei der Oberschule im Park unterrichtet werden. Das schlägt das Bildungsressort vor. Doch dazu hat der Senat in dieser Woche keine Entscheidung getroffen. Für Gröpelingen und ganz Bremen wird es in diesem Jahr nun keinen Beschluss geben, wie viele neue Klassen angesichts steigender Kinderzahlen eingerichtet werden. In der Bildungsdeputation wurde das Thema am Freitag nicht behandelt. Ein Beschluss dazu soll nun in einer Sondersitzung am 20. Januar erfolgen. „Es wird genug Schulklassen geben“, betont Behördensprecherin Annette Kemp. „Wir wollen die Lösung für Gröpelingen und gehen davon aus, dass sie kommen wird.“

Der Elternbeirat ist der Ansicht, dass stadtweit 24 zusätzliche Klassen benötigt werden, die Behörde will 16 neue Klassen einrichten. „16 Klassen werden nicht ausreichen“, sagt Maresi Lassek, Vorsitzende des Grundschulverbands und ehemalige Bremer Schulleiterin. „Besonders in Gröpelingen ist es schwierig, aber auch im Süden könnte es Probleme geben. In der Neustadt war es zuletzt immer schwierig, dort sind die Ganztagsschulen überangewählt.“ Im Bremer Osten gebe es in diesem Jahr noch keine Probleme, dort könne es aber perspektivisch auch eng werden. „Die Schülerzahlen steigen in Gebieten, die ohnehin belastet sind, in denen viele Kinder in prekären Verhältnissen aufwachsen.“ Dort gebe es aufgrund des günstigeren Wohnraums einen starken Zuzug von Flüchtlingsfamilien.