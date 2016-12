Fester Bestandteil des Büfetts ist jeden Tag eine umfangreiche Rohkostplatte. (Frank Thomas Koch)

Das Goldbarschfilet mit Kräuterkruste duftet verführerisch. Die Kartoffelecken sind in Öl, Paprika und Knoblauch gewendet, dazu gibt‘s einen Knoblauchdip. Das Salatbüfett bietet Paprika, Pilze, Tomaten, Karotten und Gurken, eine Kräuterrahm-Suppe rundet das Angebot ab, nicht zu vergessen natürlich der große Obstkorb mit Nüssen.

Reichlich Auswahl für die Kinder der Grundschule an der Parsevalstraße. „Alles frisch zubereitet“, betont Susanne Bastin, Geschäftsführerin des Vereins Schulküchen Bremen. „Und inzwischen fast alles Bio-Produkte.“ Im September hat ein Bürgerantrag die parlamentarischen Gremien Bremens passiert, der sich für gesünderes Essen in Bremens Kitas und Schulen stark macht.

Sogenanntes Billigfleisch soll von den Speiseplänen verschwinden, beim Einkauf aller Produkte auf Öko-Standards geachtet werden. Bis 2022 sollen diese Ziele erreicht werden, binnen eines Jahres ist dafür ein Aktionsplan aufzustellen.

"Bio-Essen ist machbar."

Doch es gibt Mensen in Bremen, in denen diese Vorgaben längst umgesetzt sind, sagt Jan Saffe. Der ernährungspolitische Sprecher der Grünen ist seit Monaten auf einer Rundreise durch die öffentlichen Kantinen und Mensen der Stadt. Sein Fazit: „Bio-Essen ist machbar.“ Und dies auch „aufwendungsneutral“, wie es der September-Beschluss der Bürgerschaft ausdrücklich fordert. Soll heißen, gesünder darf das Essen werden, aber nicht teurer.

Koch Maik Schimkus bereitet in der Küche der Schule alle Speisen frisch zu. (Frank Thomas Koch)

Die Grundschule an der Parsevalstraße bestätigt Saffe: Hier wird jeden Tag frisch gekocht, vorgefertigte Lebensmittel kommen Koch Maik Schimkus nicht in die Küche. Und der Anteil der Bio-Produkte am Einkauf betrage inzwischen 80 Prozent, erklärt Susanne Bastin.

Trotzdem kostet jedes Essen zwischen 3,10 und 3,20 Euro, was dem von der Bildungsbehörde mit allen Schul-Caterern vereinbarten Preis entspricht. „Als eingetragener Verein sind wir aber von der Umsatzsteuer befreit“, betont Susanne Bastin. Dies helfe natürlich, den Bio-Ansatz umzusetzen.

Eine Erziehungssache

Aber das ist es nicht allein, was dafür sorgt, dass die Rechnung aufgeht. „Überproduktion vermeiden“ lautet die wichtigste Regel an der Parsevalstraße. Ein Anspruch, der sich gleichermaßen an den Koch und an seine kleinen Gäste richtet.

Da es jeden Mittag ein Büfett gibt, mussten die Kinder zunächst lernen, dass sie nachnehmen können, so oft sie wollen. Sich also niemand – aus Angst, nicht satt zu werden – beim ersten Mal den Teller vollschaufeln muss und dann landet die Hälfte des Essens im Müll.

Wenn es schmeckt, kann nachgenommen werden – eine der Grundregeln am Mittagsbüfett der Grundschule an der Parsevalstraße. (Frank Thomas Koch)

Letztlich eine Erziehungssache, sagt Susanne Bastin und räumt ein, dass Erstklässler sich dem Büfett anfangs eher vorsichtig nähern würden. Doch deshalb begleiten sie pädagogische Fachkräfte, die ihnen nicht nur erklären, wie so ein Büfett funktioniert, sondern sie auch dazu animieren, das eine oder andere zu probieren, was sie noch nicht kennen.

Weitgehender Verzicht auf Fleisch

Mit Erfolg: Längst vorbei die Zeiten, in denen auf den Zetteln im Wunschkasten für die Kinder „Pommes, Pommes, Pommes“ stand. „Dafür sollten Sie mal sehen, was hier inzwischen allein an Rohkost über den Tisch geht.“

Auf Fleisch wird weitgehend verzichtet. Das gibt es nur einmal die Woche, außerdem noch einmal Fisch, ansonsten wird vegetarisch gegessen. Auch das funktioniert, sagt Bastin. Die Kinder würden darüber nicht meckern.

Die Frage, wie viel Fleisch notwendig ist, sei ihrer Erfahrung nach eher ein Thema in den Diskussionen mit Eltern oder Lehrern. Bastin spricht in diesem Zusammenhang aber von einem generellen Trend, der ihrem Konzept in die Karten spiele. „Viel Fleisch ist nicht mehr zeitgemäß.“

Weniger Fleisch, aber hochwertigeres

Auch nicht an Oberschulen und Gymnasien, wo allerdings noch mehr Fleisch gegessen werde als an Grundschulen. „Wir setzen deshalb auf weniger, aber hochwertigeres Fleisch.“ Dass dies funktionieren kann, zeigt sich erneut an der Parsevalstraße. Aus der Grundschulküche wird auch die Mensa der benachbarten Oberschule versorgt.

Schulküchen Bremen versorgt insgesamt 15 Schulen in Bremen und Oldenburg. „Ab etwa 80 Essen pro Tag und Schule rechnet sich unser Konzept“, sagt Bastin. Knapp 70 Mitarbeiter hat der Verein eingestellt. Einer davon ist Maik Schimkus, der Koch der Grundschule an der Parsevalstraße.

Er hat zuvor 35 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet und entdeckt jetzt, wie er sagt, seinen Beruf neu. „Bei einigen Sachen ist man erst skeptisch, aber da muss man sich dann einfach rantrauen und ausprobieren.“

System mit Kärtchen

Etwa zehn Prozent Bioprodukte waren es, als er vor vier, fünf Jahren mit der Umstellung begann. Wenn der Koch heute durch sein Vorratslager geht, hat sich dies gründlich gewandelt. Mehl, Reis, Mandeln, Sahne, Zucker – „alles Bio-Qualität von regionalen Anbietern“. Ausnahmen gibt es, wie etwa weiße Bohnen, Mais oder geschälte Tomaten. Aber auch daran arbeite man.

Manchmal ist auch einfach nur eine pfiffige Idee gefragt. Die Grundschüler essen in der Zeit zwischen 12 und 14.15 Uhr. Um den Überblick zu behalten, wie viele Kinder schon da waren, hat Schimkus sich ein System mit Kärtchen einfallen lassen, die alle Schüler nach Klassen sortiert in kleine Körbe legen. „Früher hatte ich Angst, dass nicht genug für alle da ist und habe dann immer zu viel nachgekocht. Jetzt weiß ich immer ziemlich genau, wo ich stehe.“

Etwa 1,20 Euro pro Mahlzeit

In gebundenen Ganztagsgrundschulen zahlen Eltern 27 Euro im Monat, was über das ganze Jahr berechnet etwa 1,20 Euro pro Mahlzeit entspricht. Die Caterer bekommen 3,20 Euro pro Mahlzeit, die Differenz zahlt die Bildungsbehörde. In offenen Ganztagsgrundschulen erhalten Caterer zwischen 3,20 und 3,30 Euro pro Mahlzeit, hier schießt die Bildungsbehörde nichts zu.

Die Kosten für Grundschulkinder von Eltern, die staatliche Transferleistungen wie etwa Hartz IV bekommen, übernimmt komplett das Land Bremen. Ab Klasse fünf an Oberschulen und Gymnasien sind mit den insgesamt zwölf Caterern 3,30 bis 3,50 Euro pro Mahlzeit vereinbart, zu zahlen komplett von den Eltern. Ausnahme sind auch hier Kinder aus bedürftigen Familien, ihre Eltern zahlen einen Euro pro Essen.