Seit 2004 geschlossen: das ehemalige Jugendgefängnis im Blockland. (Mikhail Galian)

Wie aus Senatskreisen zu hören ist, ist eine Eröffnung vor 2019 unwahrscheinlich. Ursprünglich sollte das Heim 2017 fertig sein. Um auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) im Blockland bauen zu können, müssten erst einmal bis zu drei Millionen Euro investiert werden. Denn nur wenn die Straßen zum Gelände gestärkt werden, kämen Baufahrzeuge überhaupt dorthin. Die Frage, ob Bremen dieses Geld investieren soll, wird den Senat voraussichtlich Mitte Januar beschäftigen.

Im April 2016 beschloss der Senat, dass eine teilweise geschlossene Unterbringung für Jugendliche kommen soll. Und zwar Ende 2017. Dieser Zeitplan ist nicht zu halten, das wurde bereits im September vergangenen Jahres klar: Ein Sprecher von Immobilien Bremen hatte bestätigt, das ehemalige JVA-Gebäude sei voller Asbest und müsse Stück für Stück abgetragen werden. Das dauert nicht nur länger, sondern kostet auch mehr. Eine Million Euro allein dafür, Schadstoffe aus dem alten JVA-Gebäude im Blockland zu entfernen, die Bauten zu entkernen und abzureißen.

Jetzt kommt raus: Um nach dem Abriss auf dem Gelände neu bauen zu können, müsste eine Baustraße angelegt werden. Dafür würde wiederum bis zu eine Million Euro fällig, hinzu kämen Pachtgebühren, denn die Baustraße würde Privatgelände queren. Bisher sollen die Eigentümer noch nicht zugestimmt haben. Eine Alternative zu dieser Baustraße wäre es, eine bestehende Straße mit den entsprechenden Brücken für rund zwei Millionen Euro zu verstärken. Denn in ihrem jetzigen Zustand können schwere Baufahrzeuge sie nicht nutzen.

Um den Zeitplan nicht noch weiter zu verzögern, muss sich der Senat bald entscheiden, ob er bis zu drei Millionen Euro ausgibt, um auf dem Gelände bauen zu können – so soll es in einem internen Papier stehen. Und das soll beim Frühstück der Senatoren am Dienstag kommender Woche beraten werden – einer informellen Runde, in der politische Probleme beraten werden, bevor der Senat offiziell entscheidet. Aus Koalitionskreisen heißt es, die Gesamtkosten für das neue Heim könnten insgesamt bis zu acht Millionen Euro betragen.

Rund 2000 Uma leben in Bremen

Es ist noch nicht lange her, da fanden viele, Bremen brauche dringend eine geschlossene Unterbringung für kriminelle jugendliche Ausländer, für die sogenannten unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma), so heißen sie im Behördenjargon. Eine Lösung für diejenigen, bei denen Mitarbeiter der Jugendhilfe, Polizei und Justiz an ihre Grenzen stoßen. Insgesamt leben derzeit rund 2000 Uma in Bremen, 37 von ihnen führte die Polizei zuletzt wegen wiederholter Straftaten als „priorisiert“. Gemeinsam mit Hamburg plante Bremen, eine solche Unterkunft zu bauen. Und zwar an einem Ort, der dafür prädestiniert schien: im Blockland, dort, wo bis 2004 der Jugendvollzug der Bremer Justizvollzugsanstalt war.

Inzwischen aber stellt sich die Frage, ob Bremen die Jugendhilfeeinrichtung mit den geplanten 24 Plätzen überhaupt noch braucht: In einem Vermerk der Sozialbehörde für das Senatsfrühstück soll die Rede davon sein, dass nur noch drei Uma für eine solche Einrichtung in Frage kämen. Demnach sitzen derzeit 20 Uma in der Bremer JVA. Elf sind volljährig – für sie käme diese Jugendhilfeeinrichtung nicht mehr in Frage. Drei sind jünger als 17 Jahre und damit – zumindest was das Alter angeht – geeignet.

Denn das Konzept des Trägers sieht vor, nur Jugendliche aufzunehmen, mit denen noch mindestens ein Jahr pädagogisch gearbeitet werden kann. Selbst diese drei werden aber zu alt sein, wenn das Heim 2019 fertig ist. Genauso wie ein Großteil der Uma, die nicht in Haft sitzen und von der Polizei wegen wiederholter Straftaten als „priorisiert“ bezeichnet werden.

Weniger Jugendliche kommen nach Bremen

Überdies kommen derzeit weniger unbegleitete Minderjährige nach Bremen. Während es im Jahr 2015 bis zum 31. Oktober noch 2300 waren, nahm das Land danach nur 40 auf, und zwar überwiegend aus gesundheitlichen Gründen. Der Hintergrund ist, dass ab diesem Datum auch unbegleitete Geflüchtete nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer aufgeteilt werden, Bremen muss rund ein Prozent von ihnen aufnehmen. Voraussichtlich Mitte dieses Jahres wird Bremen wieder Unbegleitete aufnehmen müssen, nicht nur solche, die aus gesundheitlichen Gründen bleiben. In besagtem Papier soll von gleichbleibend niedrigen Zahlen die Rede sein.

Bei der letzten Bürgerschaftssitzung hatte Wilhelm Hinners (CDU) gefragt, ob der Senat eine solche Einrichtung noch für erforderlich halte, Sozial-Staatsrat Jan Fries hatte geantwortet: „Wir haben weiterhin einen Auftrag, diese Einrichtung zu planen und voranzutreiben. Und daher würde ich sagen: Ja.“ In der Koalition aber gibt es Zweifel: Klaus Möhle (SPD) will eine kleinere Version an einem anderen Standort, und auch bei den Grünen gibt es Kritiker, etwa den Abgeordneten Matthias Güldner. Viele Fachleute bezweifelten den Sinn einer solchen Einrichtung von Anfang an.