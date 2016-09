(dpa)

Eine Kassiererin des Supermarktes in der Schwaneweder Straße beobachtete gegen 17.45 Uhr ein Mann und eine Frau, die mit einer prall gefüllten Lebensmitteltüte die Obstabteilung in Richtung Ausgang verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Sie alarmierte ihren 25-jährigen Kollegen, der zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin hinterher rannte. Das Paar stieg schnell in ein Auto, fuhr mit quietschenden Reifen los und steuerte direkt auf den 25 Jahre alten Mann zu. Der Verkäufer konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite davor retten, überfahren zu werden. Ohne auf den Verkehr zu achten, bogen die Diebe auf die Schwaneweder Straße ein und brausten davon.

Ein anderer Autofahrer musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Das Duo war mit einem dunklen Kleinwagen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. (wk)