Mann kommt ins Krankenhaus Brandalarm im Hochhaus in Bremerhaven

Nach einem Brand in einem Hochhaus in der Deichstraße in Bremerhaven ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.