Feurwehrmänner löschen am Mittwoch ein Kaisenhaus in Walle. (Frank Thomas Koch)

Für viele Bremer Kleingärtner gibt es seit Monaten nur eine Frage: Wer setzt unsere Parzellen in Brand? Seit vergangenem Jahr haben nach Angaben der Bremer Polizei immer wieder Hütten im Bereich „In den Wischen, „Hohweg“ und „In den Hufen“ gebrannt – insgesamt 14 Parzellen.

Bei acht davon konnten die Beamten bereits vorsätzliche Brandstiftung nachweisen. Und am Mittwochmittag kam ein weiterer Fall dazu. In Walle hat es gegen 12 Uhr in einem Kaisenhaus gebrannt, und auch hier geht die Polizei wieder von Vorsatz aus. Dieses Mal am helllichten Tag. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 20 000 Euro.

Besonders scheint der Feuerteufel es aber auf den Ritterspornweg in Findorff abgesehen zu haben, dort kam es schon zu mehreren Vorfällen. Erst Mitte des Monats ist in dem kleinen Weg ein Häuschen vollständig niedergebrannt – nach Angaben der Feuerwehr entstand ein Sachschaden von 25 000 Euro.

Die Kleingärtner leben momentan in ständiger Angst – um ihre grünen Oasen und teilweise auch um ein Stück Heimat, denn in dem Gebiet stehen noch einige Kaisenhäuser, in denen einige Kleingärtner den Großteil ihres Lebens verbracht haben.

„Immer wieder schrecke ich hoch, weil ich denke, dass jetzt meine Hütte dran ist.“

Einer von ihnen erzählt, dass er nachts nicht mehr richtig schlafen kann. „Immer wieder schrecke ich hoch, weil ich denke, dass jetzt meine Hütte dran ist.“ Der Garten sei sein ganzer stolz, 30 Jahre schon hegt und pflegt der Rentner seine Parzelle mit den vielen bunten Blumen davor. Seit die Brandanschläge begonnen haben, fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad in den Ritterspornweg um sicherzugehen, dass seine Parzelle nicht auch angesteckt wurde.

Für Rüdiger Neunaber und Urte Zörner, auch sie haben ihr Häuschen im Ritterspornweg, ist das schon zu spät. Ihr letztes Weihnachten werden sie wohl nie vergessen, sagt das Paar. Am 25. Dezember klingelte ihr Telefon. Die Parzelle auf dem Nachbargrundstück stand in Brand, die Feuerwehr kam mit den Löscharbeiten in dem schmalen Weg nur langsam voran, sodass die Flammen auf das Kaisenhaus und den dazugehörigen Schuppen übergriffen.

Auch Monate später sieht man noch genau, wo das Feuer gewütet hat: Der Schuppen ist nahezu komplett ausgebrannt, Türen und Fenster sind eingeschlagen, weil die Feuerwehr schnell ins Haus musste und auch mehrere Decken haben einen Wasserschaden. Besonders Neunaber hat der Brand schwer getroffen, denn in dem Kaisenhaus in Findorff ist er aufgewachsen.

Die Betroffenen müssen von vorne beginnen

„Wir hatten gerade alles soweit fertig, dass wir diesen Sommer nichts mehr hätten tun müssen“, sagt Urte Zörner. „Wir wollten hier viel Zeit mit unseren Enkelkindern verbringen.“ Jetzt muss das Paar von vorne beginnen. Es hat Monate gedauert, bis die beiden das Grundstück überhaupt wieder betreten konnten, zu groß sei der Frust gewesen.

Auch das Gefühl sei seitdem etwas mulmig, gibt Zörner zu. „Früher war ich auch oft alleine hier, das fühlt sich jetzt komisch an.“ Doch die beiden wollen trotzdem weiter machen: Stück für Stück tragen sie jetzt alleine den Schutt ab und fangen mit den Aufbauarbeiten an – die Angst, dass sich alles noch einmal wiederholen könnte, schwingt dabei immer mit, sagen sie. Das Feuer hat einiges an Wert verschlungen.

Wer seine Parzelle über den Bremer Landesverband der Gartenfreunde versichert hat, bekommt zumindest einen Teil der Kosten für das Abtragen des Schutts ersetzt. In den Kleingärten stecken aber oft mehrere tausend Euro. Deswegen empfehlen die Vereine ihren Gärtnern auch, sich privat noch einmal zusätzlich zu versichern.

10 000 Euro durch den Brand verloren

Rüdiger Neunaber und Urte Zörner haben das gemacht, trotzdem müssen sie noch einiges an Geld drauf zahlen, sagen sie. Insgesamt hätten sie durch den Brand an die 10 000 Euro an Wert verloren: Teure Gartengeräte, Möbel und viel Spielzeug der Enkelkinder. Zusätzlich sei unmittelbar nach dem Feuer auch noch eingebrochen worden und die letzten wertvollen Gegenstände im Haus wurden gestohlen.

Das Paar fragt sich immer wieder: „Wer macht so etwas?“ Es ist auch immer wieder Thema bei den Kleingärtnern im Ritterspornweg. Sie vermuten, dass der oder die Täter etwas mit dem Weg zu tun haben könnte, weil es hier so häufig gebrannt hat. Letztendlich sind das aber alles nur Vermutungen, das wissen die Kleingärtner selbst.

Die Polizei sucht mit Flugblättern nach neuen Hinweisen. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Polizei hat in den Gebieten seit einiger Zeit Flugblätter aufgehängt, über die sie sich neue Hinweise auf Verdächtige erhofft. Man könne nicht ausschließen, dass alle Brände von ein und demselben Täter gelegt wurden.

Dem Täter droht Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren

Die Polizei hat die Kleingärtner dazu aufgerufen, besonders wachsam zu sein, außerdem fahre man nun verstärkt Streife in diesem Gebiet. Wird der Täter ermittelt, droht ihm im Fall einer einfachen Brandstiftung nach Angaben der Polizei eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Der Landesverband der Gartenfreunde und auch der zuständige Verein für den Ritterspornweg in Findorff sind mit Kommentaren zu den Bränden eher zurückhaltend. Zu groß sei die Verunsicherung, dass das den oder die Täter noch weiter anstacheln könnte.

Außerdem haben die Brände bereits die ersten Konsequenzen für die Vereine. Die Kleingärtner aus dem Ritterspornweg erzählen von einer älteren Frau, die ihren Garten nicht mehr erneuert hat, nachdem auch er den Flammen zum Opfer fiel.

Diese Parzelle ist erst Mitte des Monats abgebrannt. (Christina Kuhaupt)

Ein anderes älteres Paar, das regelmäßig in seinem Kaisenhaus übernachtet habe, sei nun in die nahe gelegene Wohnung zurückgekehrt, bis der Brandstifter gefasst ist. Die beiden hatte das Feuer um ein Haar im Schlaf erwischt, sagen die Parzellen-Nachbarn.

Die Kleingärtner halten zusammen

Aber die anderen Kleingärtner wollen bleiben und zusammenhalten. Sie wollen so gut es geht auf das eigene und die Nachbargrundstücke achten. Einer der Männer erzählt, dass er sich nun regelmäßig auch nachts auf seinem Grundstück aufhalte. „Vielleicht erwische ich ja mal einen von denen“, sagt er.

Wem in den betroffenen Kleingartengebieten verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer besondere Vorkommnisse beobachtet hat, die in Zusammenhang mit den Bränden stehen, kann sich an die Polizei Bremen unter der Telefonnummer 362 38 88 wenden.