Die Stadtstaaten Berlin und Hamburg hatten bundesweit die höchsten Ausgaben pro Schüler. (dpa)

Die Ausbildung jedes Schülers in Deutschland hat den Staat im Jahr 2014 im Schnitt 6700 Euro pro Jahr gekostet. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Das waren rund 300 Euro mehr als im Jahr zuvor, wie die Wiesbadener Behörde mitteilte. 2005 lag die Durchschnittssumme noch bei 4900 Euro. Dabei fällt auf, dass Bremen und Niedersachsen unterdurchschnittlich viel Geld ausgegeben haben: Bremen investierte 6500 Euro pro Schüler, Niedersachsen nur 6400.

Die höchsten Ausgaben pro Schüler und Jahr hatten 2014 die Stadtstaaten Berlin und Hamburg (je 8500 Euro), vor Thüringen (8300), Bayern und Sachsen-Anhalt (je 7600). Am niedrigsten war die Summe in Schleswig-Holstein (5800 Euro) und Nordrhein-Westfalen (5900).

Größter Kostenfaktor bei den Ausgaben für Bildung war das Schul- und Schulverwaltungspersonal. Im Bundesdurchschnitt wurden dafür pro Schüler 5500 Euro ausgegeben, während die Kosten für Lehrmittel und den Erhalt des Schulgebäudes mit 900 Euro beziffert wurden.

Berlin und Hamburg gaben 2000 Euro mehr aus

Hinkt Bremen bei der Bildung hinterher? Das kleinste Bundesland lag 2014 mit seinen Bildungsinvestitionen rund 200 Euro unter dem Bundesschnitt. Der Wert bezieht sich auf öffentliche Schulen, also Berufsschulen und allgemeinbildende Schulen. Auffällig ist der Vergleich mit Berlin und Hamburg, in dem Bremen deutlich zurückliegt: Die beiden anderen Stadtstaaten, die ähnlich wie Bremen viel Einwanderung und ein großes Einkommensgefälle auszeichnet, gaben 2000 Euro mehr aus als Bremen.

Besonders deutlich zeichnen sich Bremens niedrige Werte bei den Berufsschulen ab: Hier investiert das kleinste Bundesland nur 4000 Euro, während der Bundesschnitt bei 4600 Euro liegt. Das führt die Bildungsbehörde darauf zurück, dass Bremens Berufsschulen besonders viele Schüler aus dem Umland ausbilde – häufig in Teilzeit. Das führe zu insgesamt niedrigeren Ausgaben bei höheren Schülerzahlen. Allerdings dürften auch in Berlin und in Hamburg viele Berufsschüler aus dem Umland kommen.

Überproportional hohe Investitionen in Grund- und Oberschulen

Bei den allgemeinbildenden Schulen liegen Bremens Ausgaben dagegen sogar 200 Euro über dem Bundesschnitt, bleibt aber dennoch weit hinter Hamburg und Berlin zurück. Überproportional viel investiert Bremen im Bundesvergleich in Grundschulen und Oberschulen. Das liegt der Bremer Bildungsbehörde zufolge daran, dass die Inklusion in Bremen besonders weitgehend umgesetzt wurde: Hier gehen 69 Prozent aller Kinder mit Förderbedarf auf eine Regelschule, im Bundesschnitt sind es nur 31 Prozent. Das bedeutet: Deutschlandweit gehen noch viel mehr Förderkinder auf Sonderschulen als in Bremen. Während viele Bundesländer zunächst einzelne Modellschulen zu inklusiven Schulen für Kinder mit und ohne Förderbedarf umgewandelt haben, führte Bremen die Inklusion verpflichtend und flächendeckend für alle Schulen ein.

Seit 2014 hat Bremen – wie auch andere Bundesländer – die Zahl der Stellen im Bildungsbereich erhöht: Allein von 2015 auf 2016 wurde die Beschäftigtenzielzahl des Ressorts nach Angaben der Bildungsbehörde von 4973 Stellen um 205 auf 5178 Stellen gesteigert. Davon gehören 4318 Stellen zum unterrichtenden Personal. Die Zahl der Lehrkräfte sei von der sonst in Bremen geltenden sogenannten PEP-Quote ausgenommen und werde weiter aufgestockt, sagt Ressortsprecherin Annette Kemp. Die PEP-Quote ist eine Kürzungsvorgabe für alle Ressorts.

Weniger Geld für Lehrmeister an Bremer Berufsschulen

Trotz jüngster Stellenzuwächse geht Arno Armgort vom Personalrat Schulen davon aus, dass sich der Bremer Abstand zu den beiden Stadtstaaten nicht wesentlich reduziert hat. Investitionen in Bildung zahlen sich langfristig aus, argumentiert er. Wer in Bildung investiere, senke Folgekosten, zum Beispiel die Sozialleistungen für Jugendliche mit schlechtem Schulabschluss, die keinen Job finden.

Mit Blick auf Bremens vergleichsweise geringe Ausgaben für seine Berufsschulen führt er an: „Gerade im technischen Bereich besteht in manchen Werkstätten in Bremer Berufsschulen ein erheblicher Investitionsbedarf.“ Außerdem würden Lehrmeister an Berufsschulen schlechter bezahlt als in anderen Bundesländern: Sie seien zwei Entgeltgruppen tiefer eingestuft als Lehrkräfte für Fachpraxis in anderen Bundesländern. Bremen habe außerdem zuletzt eine Reihe von Ausbildungsgängen an Berufsschulen für weniger gefragte Berufe ersatzlos gestrichen.

Hohe Abiturienten-Quote in Bremen

„Willkürlich den Geldhahn für die Schulen aufzudrehen, bringt es nicht“, sagt dagegen Pierre Hansen vom Zentralen Elternbeirat. „In vielen Bereichen sind wir gar nicht so schlecht, aber wir reden uns gerne schlecht.“ Dabei habe Bremen eine besonders hohe Abiturienten-Quote, und Bremer Schulen würden überproportional oft den Deutschen Schulpreis gewinnen. „In den vergangenen Jahren haben drei Schulen hier den Preis gewonnen – dabei wären wir eigentlich nur alle hundert Jahre dran, schließlich lebt hier nur ein Prozent der bundesweiten Bevölkerung.“

Für Ganztag und Inklusion könne mehr Geld sinnvoll sein, sagt Hansen. Doch ansonsten sieht er andere Punkte, die Bremen verbessern könnte: Die Konzepte und die Kommunikation zwischen Schulleitern und Bildungsbehörde. „Nach Hamburg zu blicken macht Sinn, aber vor allem, weil es dort ein interessantes Mentoring-System gibt“, sagt der Elternsprecher. Wie die Behörde dort Schulen eng begleite, könne Bremen als Vorbild dienen. „Hamburger Schulleiter fühlen sich von der Schulaufsicht mitgenommen, in Bremen fühlen sie sich kontrolliert.“