Sozialsenatorin Anja Stahmann (dpa)

Die Außenstände belaufen sich nach Angaben der Sozialbehörde derzeit auf sieben Millionen Euro: Dieses Geld müssten 6257 Väter und Mütter zurückzahlen, tun es aber nicht.

Und die Sozialbehörde rechnet damit, dass sie einen erheblichen Teil dieser Summe nicht zurückbekommt. Derzeit zahlt das Bremer Jugendamt für 7000 Kinder einen Vorschuss, weil die unterhaltspflichtigen Väter oder Mütter nicht zahlen wollen oder zahlen können. In rund 90 Prozent der Fälle sind die Väter unterhaltspflichtig, für die das Jugendamt einspringt. Das kostet Bremen jedes Jahr insgesamt zehn Millionen Euro.

Rückholquote zwischen zehn und zwölf Prozent

Einen Unterhaltsvorschuss erhält die oder der Alleinerziehende anstelle des Unterhalts. Das unterhaltspflichtige Elternteil muss dem Staat das Geld zurückzahlen, wenn es kann. In den ersten neun Monaten dieses Jahres bekam Bremen nach Angaben der Sozialbehörde 712 000 Euro zurück, die Rückholquote Bremens pendelte in den vergangenen Jahren zwischen zehn und zwölf Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 23 Prozent, am besten stand 2014 Baden-Württemberg da, mit einer Rückholquote von 32 Prozent.

Bremens niedrige Quote könnte für das Land nun zu einem noch größeren Problem werden. Die Bundesregierung will, dass in Zukunft alle minderjährigen Kinder einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben. Derzeit bekommen Kinder diesen Unterhalt aus der Staatskasse maximal sechs Jahre lang und nur bis zum Alter von zwölf Jahren. Ab Januar sollen beide Beschränkungen entfallen, der Unterhaltsvorschuss wird dann in manchen Fällen über 18 Jahre gezahlt. Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) schätzt, dass in Bremen dann die zweifache Zahl an Fällen zu bearbeiten ist.

Bremen könnte zum doppelten Verlierer werden: Die Bundesregierung will die Neuregelung über die Rückholquote ­finanzieren. Von den zehn Millionen Euro, die Bremen an Unterhaltsvorschuss zahlt, übernimmt der Bund ein Drittel. Dafür will er derzeit auch ein Drittel des Geldes, das Bremen sich von den Vätern oder Müttern zurückholt, die doch zahlen können. Auf diesen Betrag will der Bund in Zukunft verzichten, die Länder sollen damit die Mehrkosten ausgleichen, die mit dem neuen Gesetz entstehen.

Großer Teil aus nicht rückzahlbaren Leistungen

Bremen ist damit nicht zufrieden. Grund: Da das Bundesland wenig Geld zurückbekommt, bliebe auch wenig Geld, um die Mehrkosten zu tragen. „Das wäre ein schlechter Deal für alle Gemeinden mit hoher Sozialhilfequote – und somit auch für Bremen“, sagt Bernd Schneider, der Sprecher von Senatorin Stahmann. Denn im weitaus größten Teil der Fälle in Bremen handelt es sich nach Auffassung der Sozialbehörde um nicht rückzahlbare Unterhaltsausfallleistungen. „Darin spiegelt sich die Sozialstruktur der Stadt mit einer hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen und Geringverdienern wider.“

Senatorin Stahmann findet die Neuregelung grundsätzlich richtig. Die früheren Anspruchsgrenzen seien willkürlich gewesen und nicht im Interesse der Familien. Stahmann fordert aber, dass der Ausgleich für die zusätzlichen Kosten vom Bund kommt. Es könne nicht sein, dass Bremen in der Situation einer unendlich schwierigen Haushaltssanierung die zusätzlichen Kosten tragen müsse, sagt ihr Sprecher Schneider.

Berufstätige Männer in Bremen verdienen mehr als Bundesdurchschnitt

Esther Schröder beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Alleinerziehende und Unterhaltszahlungen. Die promovierte Volkswirtin ist Referentin für Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Sie glaubt nicht, dass die Sozialstruktur der einzige Grund ist, weshalb Bremen so wenig Unterhaltsvorschuss zurückbekommt.

„Das kann ein Teil der Begründung sein, aber es kann unmöglich die einzige Erklärung sein.“ Die Arbeitnehmerkammer hat in einer Einkommensanalyse festgestellt, dass die Männer, die in Bremen berufstätig sind, mehr verdienen als im Bundesdurchschnitt. Die Behörden müssten die Einzelfälle prüfen, fordert sie. Und zwar regelmäßig, denn die Einkommensverhältnisse änderten sich laufend.

Die neue Regelung zum Unterhaltsvorschuss soll bereits im Januar in Kraft treten. Zu früh, kritisiert Bremens Sozialsenatorin. So schnell sei das für die Verwaltung nicht zu organisieren. Um die zusätzlichen Fälle zu bearbeiten, seien 30 zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich, die angeworben, angestellt und eingearbeitet werden müssten. Um das zu organisieren, brauche Bremen einen Aufschub um ein halbes Jahr.