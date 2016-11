Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Einbruch in Silbermanufaktur Bremen: Pokale und Bundesliga-Meisterschale gestohlen

Zwei DFB-Pokale und eine Bundesliga-Meisterschale sind weg: In eine Fabrik in der Überseestadt, die Reproduktionen der Pokale anfertigt, ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei.