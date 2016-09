Carsten Sieling. (dpa)

Nach zähen Verhandlungen sei es gelungen, bei der Neuordnung die widerstreitenden Interessen aller Länder unter einen Hut zu bringen, sagte Sieling rückblickend. "Damit liegt ein überzeugenden Vorschlag zur Zukunft des Föderalismus' vor."

Das einstimmige Votum der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember 2015 habe niemand erwartet. Jetzt sei die Bundesregierung gefordert. "Wir brauchen in diesem wichtigen Punkt endlich eine Verständigung mit dem Bund. Das ist entscheidend für die politische Stabilität in Deutschland."

Für ein Jahr übernimmt nun von Samstag an Mecklenburg-Vorpommern die Leitung. Die Glocke der MPK, die bei den Konferenzen stets auf dem Tisch steht, wird Sieling Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) bei der Jahreskonferenz am 27. und 28. Oktober in Rostock überreichen.

Auch Sellering sieht den Bund nun am Zug: "Mecklenburg-Vorpommern wird als Vorsitzland darauf drängen, dass wir bei diesem Thema endlich zu einer Lösung kommen", sagte der Ministerpräsident.

Bremen habe den MPK-Vorsitz in einer Zeit übernommen, in der Politik und Gesellschaft mit der kurzfristigen Unterbringung von fast einer Million Flüchtlinge die größte Herausforderung seit der Wiedereinigung zu meistern hatte. Länder und Kommunen hätten umgehend reagiert und entschlossen gehandelt, sagte Sieling. In den Verhandlungen um eine angemessene finanzielle Beteiligung des Bundes hätten alle Länder "mit einer Stimme gesprochen. "Mir war dabei immer wichtig, dass wir Länder auch Anwalt der Kommunen sind, denn die leisten nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch bei der Integration die Hauptarbeit."

Das vergangene Jahr sei sehr anspruchsvoll gewesen, sagte Sellering. "Manchmal mussten schwierige Kompromisse ausgehandelt werden." Sieling und seine Mannschaft hätten das "hervorragend gemacht."