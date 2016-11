Der Bremer Weihnachtsmarkt kann sich über einen Besuchermangel nicht beklagen. (dpa)

Die beiden Bremer Weihnachtsmärkte an der Schlachte und auf dem Marktplatz ziehen mehr als doppelt so viele Besucher an wie noch vor 15 Jahren. Und diese Besucher geben den Bremer Weihnachtsmärkten Bestnoten. Das zeigt eine Studie, die die Bremer Touristik-Zentrale am Freitag vorstellte. Insgesamt 3,4 Millionen Besuche verzeichneten beide Märkte, damit landet Bremen auf Platz drei der meist besuchten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Mehr als die Hälfte der Besucher kommt aus Bremen. Einziger Kritikpunkt: Jedem fünften Besucher war es zu voll.

Zum ersten Mal seit 2001 haben die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB), die Handelskammer Bremen, die Bremer Touristik-Zentrale, der Großmarkt Bremen und die AG Bremer Märkte Besucher gezählt. Die Besucherzählung vor 15 Jahren ergab 1,5 Millionen Besucher, den mittelalterlichen Schlachtezauber gab es damals noch gar nicht. Mit der Studie wurde für 13 000 Euro die Universität Bremen beauftragt.

Beide Bremer Weihnachtsmärkte schneiden gut

300 Stunden lang zählten die Studenten die Besucher des Schlachtezaubers und des Weihnachtsmarkts und befragten 1355 dieser Besucher ausführlich, die Umfrage ist repräsentativ. Unter der Leitung des Professors für Wirtschaftsgeographie Ivo Mossig werteten die Wissenschaftler die Daten aus, prüften: Welche Wochentage sind die stärksten und welche Woche ist die stärkste? Nahmen die Besucher das Fahrrad, die Straßenbahn oder das Auto, um zum Weihnachtsmarkt zu kommen? Und wie gefällt den Besuchern der Bremer Weihnachtsmarkt?

Die erste Botschaft von Ivo Mossig lautet: Die Besucher bewerten beide Bremer Weihnachtsmärkte sehr positiv, 1348 Menschen vergaben Schulnoten, im Durchschnitt gaben sie dem Schlachtezauber die Note 1,7 und dem Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus die Note 1,84. Die Note sechs vergab niemand, die fünf nur ein Besucher, für den Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus.