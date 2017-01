Baby schläft seit Jahren an der ehemaligen Güterabfertigung, auf der anderen Seite der Tore haben Künstler ihre Ateliers. (Silke Hellwig)

Der große Mann mit Vollbart und Spitznamen Baby schläft in der Regel nahe der Gleise, die vom Bremer Hauptbahnhof aus nach Norden führen. Der Schlafplatz des 38-Jährigen befindet sich auf der Rampe des ehemaligen Güterbahnhofs, der sich Dutzende Meter an der Bahnstrecke entlang erstreckt. Früher wurden Güterwaggons durch die Tore be- und entladen. Heute haben Obdachlose ihre Lager in einigen der Nischen aufgeschlagen. Wie viele es genau sind, ist ungewiss, 15 vielleicht, heißt es, auf dieser Seite.

Babys Platz ist ganz vorne. Ein paar Meter weiter liegt jemand, bis über den Kopf von einem himmelblauen Schlafsack eingehüllt. Später wird er aufstehen, von der Rampe pinkeln und seinen Schlafplatz vollständig räumen. Es wird so aussehen, als sei er nie da gewesen. Andere haben versucht, ihren Schlafplatz, so gut es geht, für einen längeren Aufenthalt auszustatten. Eine Zeltplane ist an einer Stelle aufgespannt, in manchen Nischen liegen Paletten und Matratzen, Kleidung und Schlafsäcke, Koffer und Reisetaschen. Jemand hat auf einer Kiste wie auf einem Nachtisch Bücher aufgetürmt. Alles, was er besitze, befinde sich hier, sagt Baby. Viel ist es nicht.

Auf der anderen Seite der Tore befinden sich Ateliers. Dort arbeiten Bremer Künstlerinnen und Künstler. Seit Ende der 1990er-Jahre ist der „Verein 23 zur Förderung intermedialen Kulturaustausches“ Generalmieter der einstigen Güterabfertigung. Etwa 150 Künstler und Musiker haben sich auf dem weiträumigen Gelände angesiedelt, sagt Stefan Jeep, der zum Vorstand des Vereins gehört. Nicht alle leben quasi Tor an Tor mit den Obdachlosen, doch viele der Mieter machten sich Gedanken über die Situation der Menschen, die zum Übernachten kommen, wenn die Künstler nach Hause gehen.

Hin und wieder gibt es Ärger

Direkt betroffen sind Klaas Seekamp und Achim Bertenburg. „Auf der anderen Seite der Türe herrschen Verhältnisse, mit denen man nicht einverstanden sein kann“, sagt Bertenburg. Es sei nicht damit getan, die Tür zuzumachen und die Augen zu verschließen. „Es ist nicht anders, als wenn man in der Stadt Menschen auf der Straße sieht. Aber wir werden damit Tag für Tag konfrontiert.“ Einerseits lasse das niemanden unberührt, andererseits sei die Frage, „wer hier die Spielregeln bestimmt. Es ist schwer, da für sich eine Position zu finden.“

„Die Situation beschäftigt uns schon lange“, sagt Stefan Jeep bei einem Rundgang mit Streetworker Jonas Pot d‘Or. Schon vor rund 15 Jahren hätten Menschen auf der Rampe übernachtet, im Laufe der Jahre seien es immer mehr geworden. Hin und wieder gab und gibt es Ärger. Wenn an die Tore uriniert wurde, lief der Urin in die Ateliers. An einer Stelle hat es gebrannt. Große Hunde machten Probleme. Der Müll zieht Ratten an. Zwischen den Obdachlosen gibt es manchmal Streit.

Die Künstler machen sich jedoch auch Sorgen, dass sie eines Tages jemanden finden könnten, der nachts erfroren ist. Wenn es kalt ist, schauen sie, ob Atem aus den Schlafsäcken in der Luft kondensiert und verteilen heißen Tee. Es habe immer wieder ruhige Phasen in der Koexistenz gegeben, es sei ein stetes Auf und Ab, sagt Jeep. Bei allem Verständnis für die erbarmungswürdige Lage der Obdachlosen könne der Geduldsfaden auch einmal reißen. „Wer direkt betroffen ist und einmal, dreimal, zehnmal Ärger hatte, ist irgendwann nur noch gestresst.“

Streetworker vermittelt zwischen Künstlern und Obdachlosen

Selten verirren sich Fremde hierher. Bahnmitarbeiter fahren gelegentlich mit ihren Autos zwischen Rampe und Gleisen entlang. Ab und zu komme jemand und bringe Lebensmittel oder Kleidung vorbei, sagt Baby. Wer von Bremen-Nord oder Bremerhaven mit dem Zug nach Bremen kommt, bleibt die Obdachlosensiedlung nicht verborgen: Großstädtisches Strandgut wird hier angespült – Einkaufswagen, Paletten, Matratzen, Fahrräder und ausgediente Möbel verteilen sich fast über die gesamte Länge des Gebäudes.

Heute sehe es bei ihm besonders schlimm aus, sagt Baby entschuldigend. Er hat die Nacht „bei einem Kollegen“ verbracht, jemand hat sein Lager durchwühlt und geplündert. Die gesammelten Pfandflaschen sind weg. So etwas geschehe immer wieder. „Aber wir räumen immer mal wieder auf“, sagt Baby, „regelmäßig kommt jemand und guckt. Wenn wir gar nichts machen, gibt es Mecker.“ Es gibt eine Art Gentlemen‘s Agreement zwischen den Künstlern und jenen, die hier regelmäßig schlafen. Dazu gehört eine Toleranzgrenze, was den Müll betrifft, dazu gehören auch bestimmte Zonen auf der Rampe, die tabu sind. Wer wie Baby schon länger hier ist, versucht die Regeln weiter zu vermitteln, an Neue – so gut das geht.

Einfach sei das nicht, sagt Pot d‘Or, der sich um die Obdachlosen kümmert, nach ihnen sieht und, so nötig, zwischen ihnen und den Künstlern vermittelt. „Es geht meistens eine Zeit lang gut, dann sind hier plötzlich andere Leute, die sich nicht an Absprachen gebunden fühlen.“ Wenn die Vermüllung einen gewissen Grad überschritten habe, sei es schwer, wieder einen Anfang zu finden. „Wenn ich meine physische und psychische Kraft schon fürs Wesentliche brauche, bleibt fürs Aufräumen nicht mehr viel übrig.“

Wie soll es weitergehen?

Regelmäßig gibt es Hauruck-Aktionen, die Künstler, auch Pot d‘Or und Kollegen packen mit an und räumen auf. Drei Mal sei das im vergangenen Jahr geschehen, auf beiden Seiten des Gebäudes. Es kostet Zeit und Energie. Die Obdachlosen müssen mündlich und schriftlich aufgefordert werden, ihr Hab und Gut deutlich vom Müll zu trennen, damit ihnen nicht aus Versehen etwas weggenommen wird. Bei Menschen mit einem unsteten Leben, die selbst nicht wissen, wo ihr Tag endet, sei allein diese Verabredung aufwendig. „Einige bemühen sich sehr, beim Aufräumen zu helfen“, sagt Jeep. Doch mit anderen könne man keine Ansprachen mehr treffen, sie seien gewissermaßen unerreichbar, auch für Streetworker.

Wie soll es weitergehen? Niemand weiß es. Mit der Rampe und dem Vordach sei es nicht getan, Dixi-Klos und ein Wasseranschluss wären wünschenswert, irgendetwas, das mehr Schutz bietet, aber den Obdachlosen nicht zu viel abverlange. Vermutlich sei auch intensive Betreuung nötig, sagt Klaas Seekamp, um nicht nur Symptome zu lindern, sondern Ursachen anzugehen. Bertenburg erzählt von Künstlerprojekten, die versuchten, einen pragmatischen Weg zu finden.

„Minimalbehausungen“ für Obdachlose

Dazu zählt eines von Joachim Manz, der auch zum Künstlerverein am Güterbahnhof gehört. Er schuf Ende der 1980er-Jahre in Hamburg „Minimalbehausungen“ für Obdachlose und mit ihnen, als „funktionale Nutzskulpturen“, Schutz und Mahnmal zugleich. In Bremen gab es kurzzeitig ein ähnliches Projekt. „Eine offizielle Zwischenlösung wäre das Eingeständnis, dass Bremen ein großes Problem mit Obdachlosigkeit hat“, sagt Pot d‘Or. Wohnungslosen das Leben auf der Straße zu erleichtern, sei richtig und wichtig. Doch kein Provisorium dürfe die Stadt aus der Pflicht entlassen, allen Bremern eine reguläre Wohnung anbieten zu müssen.

Baby will seinen Schlafplatz nicht verlieren. Er bietet mehr Schutz vor Wind und Regen als andere, er liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, wo Baby tagsüber mit seinem betagten Hund Muck schnorrt, an dem das Leben auf der Straße zehre, sagt er. „Im vierten Jahr“ schlafe er am Güterbahnhof. Manchmal komme er in der Wohnung eines Kollegen mit unter. Da könne er duschen, kochen, ein bisschen fernsehen, „ganz normal leben eben“, für eine Nacht oder zwei.