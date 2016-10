Bei der Wahl von Miss und Mister Bremen müssen die Kandidaten und Kandidatinnen sich unter anderem in Bademoden präsentieren. (Christina Kuhaupt)

Pinsel, Tuben und Farbpaletten stapeln sich auf den Tischen. Die jungen Frauen recken ihre Gesichter den Visagistinnen entgegen, die sorgfältig Make-up auf ihre Haut tupfen. Zwei Stunden vor der Wahl von Miss und Mister Bremen 2016/2017 ist die Stimmung im Backstage-Bereich noch entspannt. Sechs Frauen und drei Männer sind am Sonnabend in der Waterfront Bremen für den Titel angetreten, der für die Teilnahme am Wettbewerb zu Miss und Mister Germany qualifiziert.

In dem kleinen Umkleideraum ist es warm, und es riecht nach Parfüm. Lisa Herrmann wartet geduldig darauf, geschminkt zu werden. Für die 18-Jährige ist es die erste Miss-Wahl. Sie habe diese Wettbewerbe immer schon interessant gefunden, sagt sie, „aber ich war mir nicht sicher, ob ich da rein passe, ob ich geeignet bin. Ich bin ziemlich klein.“

Mit 1,64 Metern hat die junge Frau aus Gröpelingen keine Modelmaße, aber bei Miss-Wahlen gibt es keine Mindestgröße. Nur 16 bis 28 Jahre müssen die Kandidaten alt sein, ledig, kinderlos, mit deutscher Staatsangehörigkeit – und unbelastet von Affären mit Nacktfotos oder Erotikaufnahmen.

Titel erster Schritt zur Miss und Mister Germany Wahl

Auch Katharina Kiesé ist nicht sehr groß. Dafür hat sie bereits umso mehr Erfahrung mit Miss-Wahlen. Zwei hat die 22-Jährige aus Hude bereits gewonnen: die Wahl zur Miss Bad Zwischenahn in diesem Jahr und die Miss-Hanselife-Wahl 2015. Ursprünglich habe sie sich mal beworben, um ihre Schüchternheit abzulegen, erzählt sie. „Natürlich packt einen dann der Ehrgeiz.“ Bei der Jury punkten kann sie vielleicht auch mit ihrer sozialen Ader – sie arbeitet mit Senioren und Menschen mit Handicap und möchte im kommenden Jahr Sonderpädagogik studieren.

Für die Kandidaten ist der Titel Miss oder Mister Bremen nur der erste Schritt. „Es ist etwas Besonderes, wenn man sagen kann: Ich repräsentiere Bremen“, sagt Lisa Herrmann. Doch das große Ziel heißt Miss und Mister Germany. Die aktuellen Titelträger Lena Bröder und Florian Molzahn sitzen an diesem Tag in der Waterfront ebenfalls in der Jury.

Vor allem Lena Bröder tritt häufig im Fernsehen auf, zuletzt bei der Show „Quizduell“. Diese Erfahrungen möchte auch Steffen Rosenberger machen. Der 26-Jährige steht gern im Rampenlicht. Obwohl er aus Hannover kommt, kann er Mister Bremen werden, denn es gebe keine Mister-Niedersachsen-Wahl, erklärt er. Nur einer der drei männlichen Kandidaten, Sebastian Wrobel, ist Bremer.

Weniger Konkurrenz für männliche Teilnehmer

Ursprünglich waren auch sechs Männer dabei, sagt Ines Klemmer von der Miss Germany Corporation (MGC) aus Oldenburg. Doch drei fielen aus Krankheitsgründen aus. Das bedeutet weniger Konkurrenz für Steffen Rosenberger und die anderen – „das Treppchen ist sicher“, scherzt der 26-Jährige. Spannender hätte er es aber mit mehr Wettbewerbern gefunden.

Das öffentliche Interesse an einem Mister ist meist etwas geringer als das an einer Miss. Ines Klemmer sagt zwar: „Der Mann hat den gleichen Stellenwert wie die Frau.“ Allerdings säßen in den Geschäftsetagen meist mehr Männer, und „die buchen lieber eine Miss Germany als einen Mister Germany, da machen wir uns nichts vor". Den alten Vorwurf, Miss-Wahlen seien oberflächlich oder sexistisch, weist sie als weltfremd zurück.

Bei dem Wettbewerb gehe es um eine gute Ausstrahlung und selbstbewusstes Auftreten. Anders als Models könnten sich die Kandidaten selbst ihre Kleidung aussuchen. Viele der Frauen seien zudem erfolgreich und studiert, so wie Lena Bröder, die Lehrerin für Religion und Hauswirtschaftslehre ist. „Miss Germany hat was im Köpfchen und sieht nicht nur gut aus“, betont Klemmer.

Zwei Durchgänge und ein Interview

„Keiner möchte eine gekünstelte, oberflächliche Miss“, sagt auch Lisa Herrmann. Das gute Aussehen ist aber natürlich die Grundvoraussetzung. Zwei Durchgänge müssen die Kandidaten absolvieren: in Abendkleid und Anzug, und danach die Frauen in Bademode und die Männer in Jeans mit freiem Oberkörper. Lisa Herrmann hat ihr Kleid ausgepackt: lang, aus rosafarbenem, fließendem Stoff, „mein Abiball-Kleid“, sagt sie und lacht.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Show wird es hektisch in der Umkleide. Der Nebel aus Haarspray wird immer dichter, die Frauen huschen barfuß und mit ihren Kleidern unter dem Arm in die Damentoilette. Bevor die Wahl beginnt, hat die noch amtierende Miss Bremen, Dana Wiebke Schäfer, einen kurzen Auftritt. Es sei das beste Jahr ihres Lebens gewesen, sagt sie.

Dann macht sie die Bühne frei für ihre potenziellen Nachfolgerinnen. Die Kandidaten laufen alle mit einer Nummernkarte in der Hand. Sie lächeln mehr oder weniger locker in die Kameras und beantworten ein paar Fragen von Moderatorin Ines Klemmer. Zeit für ein tiefgründiges Gespräch ist das nicht; doch Stimme und Ausdrucksweise geben einen Eindruck von der Persönlichkeit, sagt Klemmer.

Am Ende geht der Titel Miss Bremen 2016/2017 an Sarah Strauß, die gerade erst nach Bremen bezogen ist und Spanisch und Sport auf Lehramt studiert. Lisa Herrmann belegt den dritten Platz, die erfahrene Katharina Kiesé schafft es auf Platz zwei. Steffen Rosenberger ist der neue Mister Bremen. „Es war sehr aufregend“, sagt er. Nun fiebert er dem dreiwöchigen Vorbereitungscamp im Dezember für die Mister-Germany-Wahl entgegen. Den Urlaub wird er gleich Montag einreichen.