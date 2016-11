Anlass ist das Jubiläumsjahr der Reformation: 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg. Daran erinnern bis zum 31. Oktober 2017 viele Veranstaltungen – auch in Bremen. Insgesamt tragen den Titel „Reformationsstadt Europas“ 75 Städte in 15 Ländern.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte bei der Verleihung der Auszeichnung, dass Bremen sich als wichtiger Teil der Reformation verstehe. Jeder Ort hat seine eigene Reformationsgeschichte, sagte Pfarrer Bernd Jaeger von der GEKE im Anschluss. In Bremen seien das Rathaus und der Roland Symbole der Bestrebung nach mehr Autonomie. Pastor Renke Brahms von der Evangelischen Kirche Bremen erinnerte daran, dass Bremen einst den Ruf als Rom des Nordens hatte.