Die Veranstalter (von links): Lothar Fäsenfeld (Sparkasse Bremen), Peter Stubbe (Gewoba), Alexander Kmita (SWB), "Grünhold", Umweltsenator Joachim Lohse, Volker Ernst (ENO) und Moritz Döbler (WESER-KURIER). (Frank Thomas Koch)

Um die Stadt wenigstens für kurze Zeit ein bisschen sauberer zu machen und vor allem, um das Bewusstsein der Menschen für ihren Abfall zu stärken, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Bremen räumt auf“.

An den Aktionstagen am Freitag, 31. März, und Sonnabend, 1. April, greifen die Teilnehmer zur Sammelzange und zum Müllbeutel, um Bremen für den Frühling zu verschönern. Das Sammelgebiet bestimmt jeder selbst. Am Freitag werden neben den Kleinen beim „Tag der Kinder“ zum zweiten Mal auch Bremer Unternehmen am „Tag der Firmen“ aktiv sein. Am Sonnabend sind von 9 bis 13 Uhr alle anderen Erwachsenen dran. Ein besonderes Augenmerk gilt am 1. April der Verschmutzung der Weser. Gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Bremen wird Müll direkt am Fluss gesammelt und anschließend ausgewertet.

Organisiert wird die Aufräumaktion in diesem Jahr zum 15. Mal von der Umweltbehörde, Entsorgung Nord (ENO), der SWB und dem WESER-KURIER. Seit 2007 beteiligt sich auch die Sparkasse Bremen an der Initiative, 2011 kam mit der Wohnungsgenossenschaft Gewoba ein weiterer Kooperationspartner hinzu. Die Veranstalter und Maskottchen Grünhold bedanken sich am 20. Mai mit einem Fest auf dem Marktplatz bei allen Beteiligten.

Gerade im Sommer, wenn die Menschen mehr in der Natur sind, leiden Grünflächen wie die Wallanlagen, der Werdersee oder auch Kleingartengebiete unter der Verschmutzung durch Abfall, sagt Senator Lohse. Aber auch in Stadtteilen wie Gröpelingen komme es immer wieder vor, dass Leute irgendwo ihren Müll abladen. „Da sind uns die Hände gebunden, weil er zum Teil auf Privatgrundstücken liegt“, erklärt Lohse. Das Thema beschäftige auch den Senat. Im Rahmen des Aufbaus eines neuen Ordnungsamtes sei im Gespräch, in einzelnen Bereichen zusätzliche Mitarbeiter gegen den Müll einzusetzen.

Wenn es nach ENO-Sprecher Michael Drost geht, sollte es Bußgelder für weggeworfene Kaugummis oder sonstigen Müll geben. „Anders lernen es die Menschen nicht“, sagt er. Die Erfahrung mit „Bremen räumt auf“ zeige aber, dass sich immer mehr für das Thema sensibilisierten.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich etwa 18.000 Menschen an der Aktion, darunter waren allein 13.000 Kinder und Jugendliche. Neben Papier- und Plastikabfällen gab es auch eher ungewöhnliche Funde. So wurden zum Beispiel eine Stoßstange, ein mit Farbe gefüllter Feuerlöscher oder eine Kokosnuss entsorgt. Das Ergebnis: drei volle Müllfahrzeuge. Dies entspricht etwa 25 Tonnen Abfall. Wie in den vergangenen Jahren ist „Bremen räumt auf“ auch diesmal Partner der europäischen Kampagne „Let ́s Clean Up Europe“ sowie der norddeutschen Initiative „Der Norden räumt auf“.