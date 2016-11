Von den 2200 Plätzen, die es noch gibt, sind derzeit rund 900 frei. "Am Ende wird Bremen 700 Plätze in der Erstaufnahme haben, sofern die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge konstant bleibt", sagte Schneider.

In diesem Jahr sind bislang rund 3000 Schutzsuchende in Bremen angekommen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es knapp 10 300. Dazu kamen rund 2500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In Bremen gibt es derzeit eine Erstaufnahmeeinrichtung mit fünf Zweigstellen.

Für den Fall, dass die Zahl der Asylsuchenden wieder steigt, will Bremen eine gewisse Flexibilität bewahren. "Es wird einen gewissen Stand an Immobilien geben, auf den wir zugreifen können", sagte Schneider. (dpa)