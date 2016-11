Finanzexperten legen Schuldner-Atlas 2016 vor. (dpa)

Bremen ist mit einer Überschuldungsquote von 14,01 Prozent weiterhin Schlusslicht im Bundesvergleich. Mit einer leichten Verbesserung um 0,07 Punkte gehört Bremen zu den drei Bundesländern, in denen weniger Privatpersonen verschuldet sind als im Vorjahr. Das gab die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Düsseldorf mit der Veröffentlichung des Schuldneratlas bekannt.

Im Vergleich mit allen deutschen Städten hat Bremerhaven die höchste Überschuldungsquote mit 20,8 Prozent. Der Durchschnitt für die Bundesländer liegt bei 10,06 Prozent. Damit ist in Deutschland jeder zehnte Erwachsene überschuldet. Über 6,8 Millionen Menschen über 18 Jahren können somit ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die Zahl der Überschuldeten sei im Vergleich zum Vorjahr um 131.000 weiter angestiegen.

In Niedersachsen sind 680 000 Menschen überschuldet

In Niedersachsen sind 10,42 Prozent der Menschen über 18 Jahren überschuldet. Damit können 680.000 Niedersachsen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das gab die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Donnerstag in Düsseldorf mit der Veröffentlichung des Schuldneratlas bekannt. Niedersachsen liegt mit seiner Überschuldungsquote somit nach Brandenburg (10,14 Prozent) und vor Mecklenburg-Vorpommern (10,57 Prozent) deutschlandweit im Mittelfeld.

In Bayern sind mit 7,35 Prozent die wenigstens Menschen überschuldet. Die höchste Überschuldungsquote hat Bremen mit 14,01 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 10,06 Prozent. Damit ist in Deutschland jeder zehnte Erwachsene überschuldet. Die Zahl der Überschuldeten sei im Vergleich zum Vorjahr um 131.000 weiter angestiegen.

